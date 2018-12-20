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۲۹ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۱۴

کاهش دمای هوا ادامه دارد؛

هوای کردستان همچنان برفی است/وجود مه غلیظ در گردنه ها

هوای کردستان همچنان برفی است/وجود مه غلیظ در گردنه ها

سنندج – براساس آخرین پیش بینی های اداره کل هواشناسی استان کردستان از صبح امروز سامانه بارشی جدیدی وارد آسمان استان شده که هوای کردستان را در شب یلدا کاملا برفی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تحلیل و بررسی آخرین نقشه ها و مدل های هواشناسی، بتدریج از صبح امروز تا اواخر وقت جمعه استان کردستان در دامنه فعالیت امواج ناپایدار و بارشی قرارخواهد گرفت که پیامد آن ابری و مه آلود شدن هوا، بارش برف و باران (اغلب برف)، وزش قابل ملاحظه باد و در گردنه ها و محورهای مواصلاتی استان احتمال کولاک برف است.

مدیر کل هواشناسی استان کردستان در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: بیشترین فعالیت سامانه بارشی از ظهر پنجشنبه تا صبح جمعه است و روز جمعه میزان بارش ها برای نیمه شمالی استان در شهرهای بانه، سقز، دیواندره، زرینه، هزارکانیان و بیجار در مقایسه با نیمه جنوبی بیشتر است.

رحیم صدیقی با بیان اینکه حجم بارش ها نسبت به سامانه بارشی قبلی کمتر است و بارش ها عمدتاً به شکل برف ریزش می کنند، گفت: همراه با این سامانه وزش باد قابل ملاحظه و گاهی شدید (بیشتر از ۱۰ متر بر ثانیه) است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه درگردنه ها، ارتفاعات و محور شمالی استان احتمال کولاک برف پیش بینی می شود، افزود: بارش برف موجب لغزندگی، کاهش دید و اختلال در تردد خواهد شد.

مدیر کل هواشناسی استان کردستان ادامه داد: همچنین براساس نقشه های هواشناسی همراه با بارش ها دما کاهش یافته و متعاقب عبورآن نیز در هفته آینده شش تا هشت درجه هوا سردتر می شود.

صدیقی یادآور شد: شهروندان بهتر است از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند و یا در سفرهای ضروری نسبت به همراه داشتن زنجیر چرخ، تجهیزات و امکانات زمستانه اقدام کنند.

وی بیان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته زرینه با حداقل دمای منفی ۹ و سنندج و کامیاران با حداکثر دمای هشت درجه سانتیگراد بالای صفر به ترتیب سردترین و گرمترین نقاط استان بودند.

مدیر کل هواشناسی استان کردستان گفت: دمای هوای سنندج نیز در شبانه روز گذشته بین منفی دو درجه و هشت درجه سانتیگراد بالای صفر در نوسان بوده است.

صدیقی اظهارداشت: همچنین براساس آخرین گزارش های هواشناسی در حال حاضر گردنه ها و ارتفاعات استان کردستان با مه گرفتگی غلیظ مواجه شده و تردد خودروهای عبوری را با مشکل مواجه کرده است به طوری که دید افقی به ۵۰ متر رسیده است.

کد مطلب 4490400

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