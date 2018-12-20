هوای کردستان همچنان برفی است/وجود مه غلیظ در گردنه ها

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تحلیل و بررسی آخرین نقشه ها و مدل های هواشناسی، بتدریج از صبح امروز تا اواخر وقت جمعه استان کردستان در دامنه فعالیت امواج ناپایدار و بارشی قرارخواهد گرفت که پیامد آن ابری و مه آلود شدن هوا، بارش برف و باران (اغلب برف)، وزش قابل ملاحظه باد و در گردنه ها و محورهای مواصلاتی استان احتمال کولاک برف است.

مدیر کل هواشناسی استان کردستان در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: بیشترین فعالیت سامانه بارشی از ظهر پنجشنبه تا صبح جمعه است و روز جمعه میزان بارش ها برای نیمه شمالی استان در شهرهای بانه، سقز، دیواندره، زرینه، هزارکانیان و بیجار در مقایسه با نیمه جنوبی بیشتر است.

رحیم صدیقی با بیان اینکه حجم بارش ها نسبت به سامانه بارشی قبلی کمتر است و بارش ها عمدتاً به شکل برف ریزش می کنند، گفت: همراه با این سامانه وزش باد قابل ملاحظه و گاهی شدید (بیشتر از ۱۰ متر بر ثانیه) است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه درگردنه ها، ارتفاعات و محور شمالی استان احتمال کولاک برف پیش بینی می شود، افزود: بارش برف موجب لغزندگی، کاهش دید و اختلال در تردد خواهد شد.

مدیر کل هواشناسی استان کردستان ادامه داد: همچنین براساس نقشه های هواشناسی همراه با بارش ها دما کاهش یافته و متعاقب عبورآن نیز در هفته آینده شش تا هشت درجه هوا سردتر می شود.

صدیقی یادآور شد: شهروندان بهتر است از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند و یا در سفرهای ضروری نسبت به همراه داشتن زنجیر چرخ، تجهیزات و امکانات زمستانه اقدام کنند.

وی بیان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته زرینه با حداقل دمای منفی ۹ و سنندج و کامیاران با حداکثر دمای هشت درجه سانتیگراد بالای صفر به ترتیب سردترین و گرمترین نقاط استان بودند.

مدیر کل هواشناسی استان کردستان گفت: دمای هوای سنندج نیز در شبانه روز گذشته بین منفی دو درجه و هشت درجه سانتیگراد بالای صفر در نوسان بوده است.

صدیقی اظهارداشت: همچنین براساس آخرین گزارش های هواشناسی در حال حاضر گردنه ها و ارتفاعات استان کردستان با مه گرفتگی غلیظ مواجه شده و تردد خودروهای عبوری را با مشکل مواجه کرده است به طوری که دید افقی به ۵۰ متر رسیده است.