به گزارش خبرنگار مهر، موسی احمدلو شامگاه چهارشنبه در حاشیه جلسه کار گروه رفع موانع تولید در جمع خبرنگاران، به افزایش مصرف گاز در استان زنجان اشاره کرد و گفت: زنجانی ها مصرف گاز را مدیریت کنند.

وی اظهار کرد: میزان مصرف گاز طبیعی مشترکین شهری و روستایی استان زنجان در ۲۴ ساعت گذشته به علت افت دمای هوا بیش از ۵۰۰ هزار مترمکعب افزایش یافت و طی این مدت مشترکین خانگی هشت میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب گاز طبیعی مصرف کردند و در این میان بخش خانگی بیشترین مصرف گاز در استان زنجان را به خود اختصاص می دهد.

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان گفت: شهروندان زنجانی دمای منازل خود را بین ۱۵ تا ۲۱ درجه تنظیم کنند تا در مصرف این انرژی صرفه جویی شود.

احمدلو تاکید کرد: شرکت گاز استان زنجان ۳۲۶ هزار مشترک با ۳۹۰ هزار خانوار مصرف کننده دارد.

وی افزود: در فصل زمستان و پاییز مشترکان خانگی و تجاری بیشترین مصرف را دارند در فصل تابستان مشترکان صنعتی بیشترین مصرف گاز را به خود اختصاص می دهند.

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان یاد آورشد: با توجه به اینکه در فصل سرما قرار داریم و زنجان منطقه کوهستانی است شهروندان حتما مدیریت مصرف را داشته باشند تا مشکلی در زمینه تامین گاز در استان رخ ندهد و همه از این نعمت استفاده کنند.