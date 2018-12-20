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۲۹ آذر ۱۳۹۷، ۹:۳۸

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان:

مصرف گاز در زنجان افزایش یافت/ شهروندان صرفه‌جویی کنند

مصرف گاز در زنجان افزایش یافت/ شهروندان صرفه‌جویی کنند

زنجان-مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان گفت:میزان مصرف گاز طبیعی مشترکین در ۲۴ ساعت گذشته به علت افت دمای هوا ۵۰۰ هزار مترمکعب افزایش یافت و شهروندان زنجانی مصرف گاز را مدیریت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، موسی احمدلو  شامگاه چهارشنبه در حاشیه جلسه کار گروه رفع موانع تولید در جمع خبرنگاران، به افزایش مصرف گاز در استان زنجان اشاره کرد و گفت: زنجانی ها مصرف گاز را مدیریت کنند. 

وی اظهار کرد: میزان مصرف گاز طبیعی مشترکین شهری و روستایی استان زنجان در ۲۴ ساعت گذشته به علت افت دمای هوا بیش از ۵۰۰ هزار مترمکعب افزایش یافت و طی این مدت مشترکین خانگی هشت میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب گاز طبیعی مصرف کردند و در این میان بخش خانگی بیشترین مصرف گاز در استان زنجان را به خود اختصاص می دهد. 

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان گفت:  شهروندان زنجانی دمای منازل خود را بین ۱۵ تا ۲۱ درجه تنظیم کنند تا در مصرف این انرژی صرفه جویی شود.

احمدلو تاکید کرد: شرکت گاز استان زنجان ۳۲۶ هزار مشترک با ۳۹۰ هزار خانوار مصرف کننده دارد.

وی افزود: در فصل زمستان و پاییز مشترکان خانگی و تجاری بیشترین مصرف را دارند در فصل تابستان مشترکان صنعتی بیشترین مصرف گاز را به خود اختصاص می دهند. 

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان یاد آورشد: با توجه به اینکه در فصل سرما قرار داریم و زنجان منطقه کوهستانی است شهروندان حتما مدیریت مصرف را داشته باشند تا مشکلی در زمینه تامین گاز در استان رخ ندهد و همه از این نعمت استفاده کنند.

کد مطلب 4490401

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