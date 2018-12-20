به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود صفی یاری صبح پنجشنبه در جلسه کمیته قرآنی دهه فجر انقلاب اسلامی، گفت: اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان از ابتدای امسال برنامه‌های مختلفی را در خصوص پاسداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار کرده است.

وی اظهار کرد: جهاد تبیینی مهم‌ترین وظیفه جامعه قرآنی است و ما موظفیم با تمام توان برکات و خیرات انقلاب که کم هم نیستند را به مردم اطلاع رسانی کنیم و جامعه قرآنی نقش موثری در خصوص تبیین اقدامات و دستاوردهای نظام‌ دارد.

صفی یاری تأکید کرد: نباید در بخش آئینی چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی کوتاهی شود و برنامه‌ها و جشن‌های این اتفاق بزرگ باید هر چه باشکوه‌تر برگزار شود و یکی از برنامه‌هایی که می‌توان روی آن متمرکز شد برگزاری نمایشگاه بزرگ در پیاده راه خیابان انقلاب باشد.

وی افزود: دشمن درصدد سیاه نمایی است و ازاین‌رو شورآفرینی برای چهلمین سال انقلاب اسلامی یک رویکرد مهم تلقی شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان افزود: نشست‌های تبیینی با محوریت دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگی از مهم‌ترین برنامه‌های اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان است.

صفی یاری به نقش قرآن در پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: امام راحل شخصیتی قرآنی داشت و ایشان مطیع اوامر قرآنی و شاگرد خلف مکتب قرآن بودند.

وی ابراز کرد: انقلاب اسلامی نیز پدیده فرهنگی و دینی قرن حاضر است و ازاین‌رو می‌توان جایگاه قرآن و فعالان قرآنی را در تداوم و پاسداشت انقلاب اسلامی بیشتر احساس کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۷ عنوان برنامه به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی در استان زنجان برگزارشده است.