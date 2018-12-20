تمهیدات لازم برای خرید میوه شب عید اندیشیده شده است

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تمهیدات لازم برای خرید میوه شب عید در استان چهارمحال و بختیاری اندیشیده شده است، اظهار داشت: برای شب عید چهارمحال و بختیاری یک هزار و ۲۰۰ تن میوه خریداری می شود.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بیشترین مصرف میوه در ایام عید پرتغال است که به دنبال خرید پرتغال با کیفیت هستیم.

وی ادامه داد: ۸۰۰ تن پرتغال برای بازار شب عید چهارمحال و بختیاری خریداری می شود.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: سیب مورد نیاز شب عید همواره از داخل استان تامین می شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر پیگیری های لازم برای ذخیره سازی پرتغال در سطح استان در حال انجام است.