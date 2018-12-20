احتمال سفر رئیس جمهوری به گلستان/ مصوبات سفر قبلی پیگیری نشد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مناف هاشمی صبح پنجشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان، اظهار کرد: مدیران استانی که برای جذب اعتبارات ملی تلاش نمی‌کنند در واقع به مردم گلستان ظلم کرده‌اند.

وی افزود: احتمال دارد تا پایان سال رئیس جمهور به گلستان سفر کند و قول ۵۰ درصدی دادند، این سفر فرصت خوبی است تا مصوبه‌های سفر رئیس جمهور در سال ۹۳ به استان را پیگیری کنیم.

هاشمی ادامه داد: در سفر سال ۹۳ رئیس جمهور به استان گلستان ۶ پروژه وعده داده شد که متاسفانه اکثر آنها پیگیری نشده و هیچ اتفاقی برای برخی پروژه‌ها رخ نداد.

وی اضافه کرد: باید ۶ نامه برای این ۶ مصوبه به ریاست سازمان برنامه و بودجه ارسال کنم تا روند پیگیری این پروژه‌ها گزارش شود.

وی یادآور شد: از ۶ قول رئیس جمهور در سفر به استان گلستان، چهار مصوبه در حال عملی شدن است و به طور مثال سه مصوبه برای پروژه راه آهن گرفتیم.

مهم ترین دغدغه من پتروشیمی گلستان است

استاندار گلستان با اشاره به بودجه درآمدی استان گفت: ۵۲۸ میلیارد تومان بودجه درآمدی استان را باید محقق کنیم و مدیران در این بخش تلاش کنند.

هاشمی افزود: پایه بودجه‌ای استان گلستان در حوزه ملی باید افزایش داشته باشد و بودجه‌های حال حاضر برای یک استان تازه تاسیس کافی نیست و باید تلاش کنیم ردیف‌های دیگر بودجه را قوی‌تر و مشکلات شهرستان‌ها را رفع کنیم.

وی با بیان اینکه مهم ترین دغدغه من پتروشیمی گلستان است، گفت: در این راه هر اقدامی برای امیدواری و خوشحالی مردم انجام می‌دهیم و طی یک ماه آینده با شرکت پارسیان جلسه‌ای خواهیم داشت تا پیگیر این پروژه مهم باشیم.

هاشمی با اشاره به حادثه تصادف رئیس سازمان تامین اجتماعی در گلستان گفت: محل حادثه جزو ۴۸ نقطه حادثه خیز استان نبود که ۹ ماه قبل این نقطه را شناسایی و اضافه کردیم.

وی افزود: یک سال قبل از طریق وزارت راه و شهرسازی پیگیر سر و سامان دادن به این نقطه حادثه خیز در جاده کردکوی – گرگان بودیم و حتی دو ماه قبل از حادثه به پیمانکار اعلام کردیم اما به دلیل طلبکار بودن پیمانکار شروع به کار نکرد.

هاشمی یادآور شد: در ۲۲ نقطه جاده ای حادثه خیز استان دوربرگردان های ایمن ایجاد خواهد شد و تا کنون ۱۰ میلیارد تومان اعتبار به استان ابلاغ شده است.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم تصادفات منجر به فوت و جرح در گلستان کاهش یابد و این پروژه تا پایان سال به نتیجه برسد.

استاندار گلستان با اشاره به پروژه جزیره آشوراده گفت: پس از اخذ ۱۲ مجوز کار به طور جدی در این پروژه آغاز شده و اگر عده‌ای بخواهند به این پروژه آسیب بزنند نباید از دولت گله مند باشند.

هاشمی با بیان اینکه آخرین وضعیت بسته‌های سرمایه گذاری در استان باید با وزارت دارایی هماهنگ شود، بیان کرد: استان گلستان در سخت‌ترین سال اقتصادی وضعیت خوبی در حوزه‌های مختلف دارد اما در حوزه سرمایه گذاران باید اعتماد آنها را جلب کنیم.

وی افزود: باید حمایت‌های لازم از سرمایه گذاران انجام شود تا بتوانیم قراردادهای خوب داخلی و خارجی منعقد کنیم.

وی یادآور شد: باید بسته‌های پیشنهادی را در همایش سرمایه گذاری آماده کنیم تا سرمایه گذاران برای فعالیت در استان گلستان ترغیب شوند.