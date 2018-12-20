شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دمای هوا در شهرکرد به منفی۱۰ درجه سانتی گراد رسید، اظهار داشت: شهرکرد سردترین منطقه شهرکرد گزارش شده است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: افت شدید دمای هوا به خاطر ریزش هوای سرد از عرض های بالاتر در این منطقه است.

وی با اشاره به ورود یک سامانه بارشی جدید به سطح استان، بیان کرد: بارش برف و باران در این استان از بعد از ظهر امروز پنج شنبه در این استان آغاز می شود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: شدت بارش ها در شهرستان کوهرنگ بیش از سایر مناطق استان است.