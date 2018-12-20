پتانسیل های گردشگری نیشابور مورد توجه قرار نگرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، سید هادی درودی چهارشنبه شب در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به وضعیت اقلیم و آب و هوای نیشابور ارزیابی مثبتی از فضای سبز در شهر نداریم و وضعیت کنونی فضای سبز شهر با آن وضعیت ایده آل فاصله زیادی دارد.

وی ادامه داد: حدود ۲۸۰ هکتار فضای سبز در نیشابور داریم که هر برای شهروند ۱۰ متر مربع را شامل می شود و سرانه فضای سبز نیشابور در وضعیت خوبی نیست.

سخنگوی شورای اسلامی شهر نیشابور افزود: وضعیت عمومی شهرداری مثبت است و در برخی حوزه ها جلو است اما با برنامه های شورای پنجم فاصله دارد. تاکنون ۸۲ لایحه درآمد یاز سوی شورای پنجم به تصویب رسیده است.

وی ابراز کرد: سقف اختیارات شهرداری را تا ۵۰۰ میلیون تومان تنفیذ اختیار کرده‌ایم با این وجود سطح توقعات ما بیشتر است و برنامه هایی که شهردار به ما اعلام کردند فاصله زیادی دارد ، در حالی که برخی برنامه ها شروع شده است اما در وضعیت خوبی نیست و برخی هنوز شروع نشده است.

درودی بیان کرد: در بودجه سال ۹۷ با توجه به مشکلات، خوشبختانه درآمد ما محقق شده است که در ۸ ماهه اول سال ۷۶.۸ درصد محقق شده است. برای برنامه ریزی بودجه سال آینده جلسات متعددی برگزار شد و با توجه بخشنامه ها اولویت بودجه ۹۸ دیون پرسنل خواهد بود و اگر شهرداری توان مالی نداشته باشد توان شروع پروژه عمرانی جدیدی را ندارد.

وی اظهار کرد: خوشبختانه با دستور دادستان، دفن اموات در برخی از مناطق حومه و باغ آرمستان های شهرداری نیشابور ممنوع شده است و ما جهت کاهش ترافیک برنامه ریزی کرده ایم که قسمت شمال آرامستان ها را آسفالت کنیم و همچنین مقرر شده وضعیت سد معبر توسط شهرداری حل شود.

رئیس شورای اسلامی شهر نیشابور گفت: نیشابور پتانسیل های خوبی در حوزه گردشگری دارد و مدیر کل میراث فرهنگی استان اهتمام دارند که نیشابور ثبت جهانی شود اما متاسفانه از پتانسیل ها به مناسب استفاده نکرده ایم.

وی افزود: در حوزه عمران شهری ۳۴ درصد از برنامه و محقق شده است اما پروژه شاخصی تاکنون انجام نداده ایم و متاسفانه در مبلمان شهری و فضای سبز مشکل اساسی داریم.