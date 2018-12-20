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۲۹ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۲۸

سرپرست فرمانداری شادگان تاکید کرد:

ضرورت تسریع در رفع مشکلات مسکن مهر شادگان

ضرورت تسریع در رفع مشکلات مسکن مهر شادگان

شادگان- سرپرست فرمانداری شهرستان شادگان بر ضرورت تسریع در رفع موانع و مشکلات مسکن مهر شادگان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حاجیان  شب گذشته درجلسه مشترک مسؤولان مرتبط با پروژه مسکن مهر شادگان که در محل فرمانداری شادگان برگزار شد، اظهارکرد: حل مشکل مسکن مهر شادگان باید از اولویت های دستگاه های مرتبط باشد و فرمانداری نیز پی گیر این موضوع است تا هرچه سریعتر این پروژه به سرانجام برسد تا متقاضیان به حق خود برسند.

وی افزود: دستگاه های متولی در واگذاری واحدهای مسکونی به متقاضیان و مشخص نمودن زمانی جهت شروع افتتاح  و تحویل واحدهای مسکن مهر شادگان اقدامات لازم را انجام دهند.

سرپرست فرمانداری شادگان به تکمیل زیر ساخت‌ها در مسکن مهر اشاره کرد و گفت: مدیران ادارات خدمات رسان را مکلف کرد که در اسرع وقت برای شبکه گذاری آب، برق و گاز و  اجرای عملیات شبکه فاضلاب در مسکن مهر اقدام کنند.

حاجیان اضافه کرد: کارگروهی متشکل از مدیریت باز آفرینی و مسکن استان، بانک مسکن استان، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شادگان، راه و شهر سازی شادگان و اتحادیه  در جلسه ای در استان به منظور بررسی و مرتفع کردن مشکلات و موانع موجود در پروژه مسکن مهر شادگان و همچنین با ایجاد راهکارهای لازم برای واگذاری زمین به صورت خود مالکی تصمیماتی اتخاذ شود.

سرپرست فرمانداری شادگان در پایان، پیگیری مستمر و تشکیل منظم جلسات و ارائه گزارش به فرمانداری به صورت روزانه برای به نتیجه رسیدن پروژه مسکن مهر شادگان را خواستار شد.

کد مطلب 4490445

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