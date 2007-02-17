تهران فقط ظرفیت حرکت همزمان یک میلیون خودرو را دارد / تردد وسایل نقلیه 3 برابر ظرفیت فعلی پایتخت است

فتح الله امی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون تهران ظرفیت حرکت همزمان یک میلیون دستگاه خودرو را دارد در حالی که روزانه 3 میلیون خودرو و 3 میلیون موتورسیکلت در تهران تردد می کند.

مدیر طرح جامع کاهش آلودگی هوای تهران با تاکید بر جلوگیری از حرکت همزمان خودروهای شخصی و همگانی در تهران ، تصریح کرد: باید در این زمینه تدابیری اندیشیده و طرح هایی پیاده سازی شود که حرکت همزمان خودروهای شخصی به زیر یک میلیون کاهش یابد.

وی اظهار داشت: اصلی ترین و کاربردی ترین راهکار در جهت کاهش آلودگی هوای تهران افزایش خودروهای همگانی ناوگان شهری است تا مردم احتیاجی به استفاده از خودروهای شخصی نداشته باشند.

امی با بیان اینکه هم اکنون 3 برابر ظرفیت موجود در تهران خودرو و موتورسیکلت ها تردد می کنند ، تصریح کرد: وضعیت فعلی تردد وسایل نقلیه شخصی در تهران به گونه ای است که انگار در یک ظرف یک لیتری ، 3 لیتر آب بریزی و انتظار سرریز شدن نداشته باشیم.

به گفته وی ، هیچ درمانی نمی تواند برای رفع آلودگی هوا و ترافیک تهران افاقه کند ، مگر تعداد حرکت همزمان خودروها در روز به یک سوم وضعیت موجود کاهش پیدا کند.