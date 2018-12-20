حریم ۱۴ بنای تاریخی در مازندران مصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیف الله فرزانه با بیان اینکه حریم ۱۴ بنای تاریخی استان مازندران تصویب شد افزود: در جلسه کمیته حریم آثار ملی غیرمنقول که با حضور مدیران و کارشناسان ارشد میراث فرهنگی که در محل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار شد، پرونده تعیین حریم ۱۴ اثر متعلق به ۵ شهرستان بابل، آمل، ساری، قائمشهر، محمود آباد در حالی مورد بررسی اعضای کمیته آثار ملی غیر منقول قرار گرفت که با نظر کارشناسان، حریم ۱۴ اثر مورد تصویب قرار گرفت.

وی ادامه داد: حریم ها بناهای مصوب استان مازندران شامل خانه های منوچهری، قریشی و شفاهی در آمل، حمام های درویش علی خان و صادق خان و اصفهانی در ساری، حمام بور خیل ارطه، ساختمان شهرداری قائمشهر، مدرسه های شهید صمصام پور و مری در کیاکلا، مسجد آیت ا.. عدنانی و بی سر تکیه در بابل و همچنین حمام شومیا و مدرسه ندای آزادی در شهرستان محمود آباد است.