ادارات نکا راکد نیستند/برپایی همایش توسعه شهرستان

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالجواد توحیدی مقدم صبح پنجشنبه در جمع مسئولان شهرستان از اعتماد مردمی به عنوان یکی از سرمایه های عظیم نظام و حکومت اجتماعی یاد کرد و همچنین اظهارداشت: در این دوره کنونی که در جنگ اقتصادی به سر می بریم دشمنان نظام با تمام قوا و با استفاده از تمامی ظرفیت ها به دنبال تخریب نظام هستند لذا با آگاهی و اعتماد سازی در بین مردم بایدتوطئه هایشان به خودشان باز گردد.

وی افزود: اصحاب رسانه مکلف هستند عملکرد دولت را به مردم اطلاع رسانی کنند چرا که اگر منفعتی باشد قطعا هم برای مردم و هم دولت اسلامی خواهد بود چرا که همه به عنوان اعضای یک خانواده با سلایق مختلف در کنارهم قرار دارند.

فرماندار نکا با اشاره جشن چهل سالگی انقلاب اسلامی تصریح کرد: مردم و حاکمیت باید آنچه در توان دارند به نحو احسن برای تبیین و ترویج برنامه های چهل سالگی انقلاب اسلامی اجرا کنند تا شیرینی و حلاوت خدمات چندین ساله انقلاب به خوبی برای مردم و حکومت قابل درک باشد.

به گفته توحیدی مقدم اعتدال سیاسی، تدبیر اقتصادی و اجتماعی از سیاست های راهبردی استاندار جدید مازندران است که در این راستا باید تمامی مدیران برای خدمات رسانی هرچه بیشتر به مردم گام بردارند.

این مسئول با تاکید اینکه همه کارها را نباید به صورت دولتی انجام داد، متذکر شد: باید ساختار روال دولتی کردن اشتغال در جامعه کوچکتر شود چرا که می توان با ایده پردازی و برنامه ریزی در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بخش عظیم اشتغال زایی را در سطح استان ایجاد کرد.

وی با اشاره به رسیدگی مشکلات ارباب رجوع و تکریم آن ها خاطرنشان کرد: هزینه اجتماعی بیشتر از هزینه های دیگر مورد توجه است در این راستا دولتمردان باید به ارباب رجوع به عنوان سرمایه و هزینه اجتماعی بیش از پیش رسیدگی کنند.

نماینده عالی دولت در نکا با اشاره به بازار سازی و بازار یابی در شهرستان بیان کرد: در بحث بازار یابی و بازارسازی باید آینده را خلق کنیم در واقع به دنبال این هستیم در حوزه های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، اجتماعی، اقتصادی و ... برنامه مدون و اصولی ارائه و اجرایی کنیم.

توحیدی مقدم در ادامه از برگزاری همایش توسعه شهرستان نکا پس از چهل سالگی انقلاب دراین شهرستان خبر داد و همچنین عنوان کرد: این همایش در راستای توسعه و پیشرفت شهرستان نکا طی سال های اخیر پس از دهه فجر و آغاز چهل سالگی انقلاب اسلامی برگزار می شود.

فرماندار نکا گفت: در برنامه ابلاغی بودجه۹۷ شهرستان نکا درصد تخصیص ها مشخص شد لذا مدیران سطح شهرستان برای آگاهی از میزان اعتبارات با ادارات کل استان تعامل و پیگیر این مسئله باشند.

وی در پایان با تاکید بر اینکه ادارات شهرستان نکا راکد نیستند خاطر نشان کرد: ادارات شهرستان نکا نه تنها راکد نیستند بلکه با جدیت و تمام ظرفیت و توان مشکلات سطح شهرستان را مدیریت می کنند.