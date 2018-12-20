اتمام بهسازی مجموعه شهید مطهری و بوستان مسافر تا پایان امسال

به گزارش خبرنگار مهر، رامین امیر مداح صبح پنجشنبه در نشست با سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری کرمان و معاونان این سازمان ضمن تبریک به انتصاب علیزاده به عنوان سرپرست سیما، منظر و فضای سبز، از وی خواست نسبت به فضای سبز شهر اهتمام ویژه ای داشته باشد .

امیر مداح درادامه به مشکلات موجود در فضاهای سبز منطقه به ویژه در مجموعه شهید مطهری و بوستان های شهید باهنر و مسافر اشاره کرد و به ارائه پیشنهادات و راهکارهایی در جهت رفع این مشکلات پرداخت.

وی اظهار کرد: با توجه به این که مجموعه شهید مطهری در محدوده مرکزی شهر کرمان قرار گرفته است و همه روزه شاهد حضور خوب شهروندان در این مجموعه هستیم، گفت: در این راستا بهسازی و احیا فضای سبز، هرس درختان و زیباسازی این مجموعه آغاز شده است و تا اوایل سال ۹۸ عملیات مرمت و بهسازی کامل این مجموعه به پایان می رسد.

شهردار منطقه سه کرمان تصریح کرد: عملیات‌های بهسازی و بازسازی بوستان مسافر در ابتدای بلوار آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز هم اکنون آغاز شده و تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری نیز در ادامه این نشست اقدامات خوب این منطقه در خصوص احیا و بهسازی فضای سبز آن را بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت: کار مناقصه شرکت های فضای سبز درحال انجام است و از اول دی ماه پیمانکاران جدید کار خود را آغاز خواهند کرد.

علیزاده تصریح کرد: در این دوره نظارت ویژه ای از سوی شهرداری های مناطق و سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری بر فعالیت پیمانکاران جدید خواهد بود.