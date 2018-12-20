محورهای ارتباطی اردبیل با اختصاص ردیف ملی متحول خواهند شد

به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری پیش از ظهر پنجشنبه در همایش تجلیل از راهداران و خادمین راهداری استان اردبیل تصریح کرد: با توجه به اینکه ۹۹ درصد سفرهایی که به استان اردبیل انجام می‌پذیرد از طریق زمینی است، باید با حذف نقاط حادثه خیز در تامین امنیت مسافران و گردشگران اقدامات زیربنایی انجام شود.

وی افزود: افزایش بزرگراه و ساماندهی جاده‌های اردبیل یکی از مهمترین برنامه‌هایی بوده که توسط تمامی نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس و کمیسیون‌های تخصصی و در رایزنی‌ با وزرا و نمایندگان دولت به صورت کاملا جدی و مستمر پیگیری می‌شود.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: راهداران در بازگشایی راه‌ها، حفاظت و نگهداری از راه و تامین روشنایی و ایمنی آن نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کنند و توانمندسازی این گروه و جذب اعتبارات مناسب برای بهبود خدمات‌رسانی به مردم ضروری است.

بدری تصریح کرد: خوشبختانه در سالیان اخیر اعتبار درنظر گرفته شده برای راه‌های ارتباطی استان با افزایش و رشد چشمگیری مواجه شده و اعتبارات ملی و استانی تخصیص شده در این بخش‌ها زمینه‌ساز تحول‌آفرینی در محورهای مواصلاتی استان اردبیل خواهد بود.

وی ادامه داد: پروژه راه‌آهن اردبیل نیز که به یکی از مطالبات دیرین و مهم مردم استان در زمینه حمل و نقل محسوب شده و می‌تواند در رشد صادرات استان نیز نقش‌آفرین شود با سرعت مناسبی در حال پیشرفت بوده و با قول‌های داده شده این طرح تا پایان دولت به بهره‌برداری خواهد رسید.