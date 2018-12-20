وزیر آموزش و پرورش امروز به کاشان سفر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش امروز به همراه هیئت همراه در سفری یک روزه به کاشان سفر کرده و در برنامه های درنظرگرفته شده حضور به هم می رساند.

کلنگ زنی مدارس در اقصی نقاط کاشان، بهره برداری از مدارس مختلف، بازدید از دبیرستان امام خمینی (ره) و جلسه با خیرین مدرسه ساز و مدیران مدارس از جمله برنامه های درنظرگرفته شده است.

کلنگ زنی مدرسه ارشادی و افتتاحیه مدارس رحمانی و یزدانیان مسکن مهر کاشان اولین برنامه ها در بدو ورود وزیر آموزش و پرورش به کاشان است.

کلنگ زنی سالن ورزشی پدر، کلنگ زنی مدرسه استثنایی معارفی و افتتاحیه مدرسه علی بن ابی طالب منطقه زیدی از دیگر برنامه های سید محمد بطحایی است.

کلنگ زنی مدرسه پیله وریان، جلسه با خیرین مدرسه ساز و مدیران مدارس و بازدید از دبیرستان امام خمینی (ره) برنامه های پایانی این مقام مسئول در حضور خود در کاشان است.