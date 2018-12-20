صیانت از آب و خاک مهمترین وظیفه جهاد کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه خمسه روز پنجشنبه در دیدار با معصومه مرادیان مدیر کل بازرسی و رسیدگی به شکایات استانداری قزوین ومدیران سازمان جهاد کشاورزی استان ضمن تبریک انتصاب مدیر کل جدید بازرسی و رسیدگی به شکایات استانداری اظهار کرد: با توجه به شرح وظایف جهاد کشاورزی در امر صیانت از اراضی کشاورزی و آب و خاک؛ تمام تلاش بر این است که مشکل برای بخش ایجاد نشود.

وی افزود: حوزه کار جهاد کشاورزی بسیار گسترده است و سعی بر این است که کمترین مغایرت ها را در امر وظایف قانونی انجام دهیم.

خمسه خاطر نشان کرد : آماده همکاری با کلیه دستگاهها و بخش های نظارتی هستیم و اعتقاد داریم بایستی با شفافیت کارها انجام شود تا دچار تخلف نشویم.

وی یادآور شد : بایستی تلاش شود تا نارضایتی مردم کاسته و جامعه با موفقیت بیشتر حرکت کند.

مدیر کل بازرسی و رسیدگی به شکایات استانداری قزوین نیز در این جلسه گفت: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین بانویی توانمند و هوشیار است که برای بهبود وضعیت بخش کشاورزی تلاشهای خوبی انجام داده است.

مرادیان افزود: پاک دستی و تعهد از ویژگی های بارز ایشان در امر مدیریت سازمان جهاد کشاورزی استان است.

به گفته وی با اقدامات قانونی و حضور فعال بایستی از تخلف پیشگیر ی کرد.