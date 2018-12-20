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۲۹ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۳۵

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین:

حضور زنان در کنار مردان در امر تولید نقش آفرین است

حضور زنان در کنار مردان در امر تولید نقش آفرین است

قزوین- رئیس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین گفت: حضور زنان در کنار مردان در تمامی عرصه ها به ویژه در امر تولید نقش آفرین است.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه خمسه روز پنجشنبه در دیدار با ربیعی مدیر کل بانوان و خانواده استانداری قزوین ضمن تبریک انتصاب مدیر کل بانوان و خانواده استانداری قزوین اظهار کرد: ارتقای شاخص های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با همت تمام مسئولین حاصل خواهد شد.

خمسه در ادامه به نقش بانوان روستایی در توسعه بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۵۰ صندوق خرد زنان روستایی در استان با هدف حضور زنان در عرصه تولید و مشارکت ایجاد شده است.

به گفته وی به برکت انقلاب اسلامی شرایط و فضای لازم برای حضور با نوان در عرصه ها ی محختلف فراهم شده است.

ربیعی مدیر کل بانوان و خانواده استانداری قزوین نیز در این جلسه گفت: امنیت غذایی به واسطه تلاش جهاد کشاورزی و بهره برداران بخش حاصل می شود.

کد مطلب 4490483

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