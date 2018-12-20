حضور زنان در کنار مردان در امر تولید نقش آفرین است

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه خمسه روز پنجشنبه در دیدار با ربیعی مدیر کل بانوان و خانواده استانداری قزوین ضمن تبریک انتصاب مدیر کل بانوان و خانواده استانداری قزوین اظهار کرد: ارتقای شاخص های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با همت تمام مسئولین حاصل خواهد شد.

خمسه در ادامه به نقش بانوان روستایی در توسعه بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۵۰ صندوق خرد زنان روستایی در استان با هدف حضور زنان در عرصه تولید و مشارکت ایجاد شده است.

به گفته وی به برکت انقلاب اسلامی شرایط و فضای لازم برای حضور با نوان در عرصه ها ی محختلف فراهم شده است.

ربیعی مدیر کل بانوان و خانواده استانداری قزوین نیز در این جلسه گفت: امنیت غذایی به واسطه تلاش جهاد کشاورزی و بهره برداران بخش حاصل می شود.