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۲۹ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۳۹

افتتاح یک کتابفروشی تازه در تهران

افتتاح یک کتابفروشی تازه در تهران

کتابفروشی آموت به جمع کتابفروشان تهران افزوده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتابفروشی آموت شب گذشته با افتتاح رسمی به جمع کتابفروشان تهرانی اضافه شد.

این کتابفروشی همزمان با دهمین سال فعالیت نشر آموت از سوی یوسف علیخانی مدیر این نشر در بلوار مرزداران تهران به بهره‌برداری رسیده است.

در مراسم آغاز به کار این کتابفروشی بسیاری از ناشران و چهره‌های ادبی و مطبوعاتی از جمله نیکنام حسینی‌پور مدیرعامل موسسه خانه کتاب، محمد علی جعفریه مدیر نشر ثالث، شقایق قندهاری مترجم، علی عبدالهی شاعر و مترجم، مریم مفتاحی مترجم و....حضور داشتند.

این کتابفروشی در مراسم بیش از سه ساعته افتتاحیه خود با استقبال قابل توجه شهروندان تهرانی و نیز ناشران و اهالی کتاب و نشر روبرو بود.

کد مطلب 4490487

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