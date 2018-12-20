بهره مندی از نظرات نخبگان برای تسریع روند توسعه مدنظر قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده صبح روز پنجشنبه در جلسه هم اندیشی با هیات اندیشه ورز استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: باید شرایطی در استان فراهم شود تا بتوانیم از تمامی نیروهای نخبه جامعه و ظرفیت‌های بخش خصوصی، فعالان بخش اقتصادی در همه رشته ها در جهت توسعه پایدار و تکمیل مسیر اجرایی استان استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه شرایط در کشور به گونه ای است که همه باید کمک کنند تا از گردنه‌هایی که دشمن ایجاد کرده با موفقیت عبور کنیم، افزود: کشور در شرایط تحریم و در شرایط ویژه ای به سر می‌برد. جمع نخبگان و هیات اندیشه ورز می توانند به مجموعه مسئولین و دولت یاری برسانند تا این دستگاه‌ها بتوانند خدمات بیشتر و بهتری به مردم ارائه دهند.

آقازاده خاطرنشان کرد: استان مرکزی با شرایطی که دارد می‌تواند در تصمیمات ملی هم تاثیرگذار باشد، مشروط بر اینکه نخبگان راهکارهای تخصصی و کارشناسی شده ارائه دهند.

استاندار مرکزی بیان داشت: تجربه اخیر در استان ها این بوده که اگر راهکار مناسب تخصصی و کارشناسی شده ارائه شود، این راهکارها می تواند تصمیمات دستگاه های ملی و در نهایت دولت را تحت تاثیر مثبت قرار دهد.

آقازاده بیان داشت: گاهی در این گونه جلسات، هم اندیشی، تصمیمات، پیشنهادات و مواردی مطرح می‌شود که می‌تواند پس از پخته شدن هم در استان و هم در سطح ملی و دولت تأثیرگذار باشد.

استاندار مرکزی تصریح کرد: در حال حاضر کشور درگیر تحریم و معضلات اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و تجاری است که همه این ها شرایط را حساس کرده است، لذا برای اینکه ما بتوانیم از ظرفیت نخبگان در رشته های مختلف جامعه بیشتر استفاده کنیم، باید برنامه های مدون و نقشه راه داشته باشیم که نشست های تخصصی با نخبگان می تواند در این زمینه بسیار موثر باشد.