ميرطاهر موسوي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر افزود : در زمان حاضر وجود سه زندان بزرگ رجايي شهر ، قزل حصار و كچويي در كرج موجب شده هر زمان كه زندانهاي كشور با تغيير و تحول يا بروز مشكل مواجه مي شود ، زندانيان بلا تكليف به سمت كرج روانه مي شوند .

وي ادامه داد : مسئولان زندانهاي كشور بايد توجه داشته باشند ، كرج بار انداز زندانيان كشور نيست و اين شهرستان به اندازه كافي با مشكلات و آسيبهاي اجتماعي فراوان رو به رو هست و افزايش تعداد زندانيان به اين شهر و حضور اطرافيان آنها و رفت و آمدهاي ناشي از آن به اين شهر بسيار خطرناك است .

وي افزود : افزايش تعداد زندانيان در كرج بازتابهاي ضد امنيتي و ترافيكي شديد در اين شهر دارد كه خارج از ظرفيت اين شهر است و تاثير منفي آن بر امور فرهنگي و زيست محيطي اين شهر از هم اكنون آشكار است ، به همين علت از مسئولان سازمان زندانها مي خواهيم از افزايش زندانيان به زندانهاي كرج خودداري كنند.

موسوي گفت: مسئولان سازمان زندانها نبايد همه مسائل و مشكلات خود را به يك شهر تحميل كنند ، بلكه بايد با توزيع مناسب زندانيان به همه شهرهاي كشور از افزايش ناهنجاري ها و آسيبهاي اجتماعي در شهر ها جلوگيري كنند.

وي افزود : موضوع افزايش تعداد زندانيان به زندانهاي كرج را در گفتگو با مسئولان سازمان زندانها پيگيري مي كنيم و اميدوارم بتوانيم براي رفع اين مسئله به تنيجه مطلوبي برسيم .