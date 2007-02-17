نرم افزار پیش بینی سکته های قلبی طراحی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سهراب صابری مقدم، مجری طرح با اعلام این خبر افزود: بروز سکته های قلبی امروزه از مهمترین عوامل مرگ و میر در جهان به شمار می رود و یکی از شایع ترین انوع آریتمی های قلبی که با به وجود آمدن ترومبوس در حفره های منقبض شده قلب، باعث بروز سکته های قلبی می شود، فیبریلاسیون دهلیزی (AF) است.

وی در تشریح فیبریلاسیون دهلیزی اظهار داشت: فیبریلاسیون دهلیزی در واقع نوعی ناپایداری الکتریکی عضله قلب است که خاستگاه آن کانون های نابجا در عضلات دهلیز است.

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی در مورد هدف از اجرای این پروژه اظهار داشت: هدف از اجرای این پروژه ارائه یک الگوریتم جامع برای پیش بینی پذیری خود به خودی AF است.

وی ادامه داد: با ایجاد تمایز بین دو گروه بیماران پایان پذیر و پایان ناپذیر به کمک درمان های کیلینیکی از ادامه یافتن بیماری در طولانی مدت جلوگیری به عمل آورده و خطر بروز سکته های قلبی کاهش می یابد.

مجری طرح افزود: الگوریتم پیش بینی کننده مورد استفاده در این پروژه بر اساس شواهد کیلینیکی روی سیگنال ECG فرد بیمار و تغییراتی که سیگنال طی مدت بیماری و در پایان آن از خود نشان می دهد بنا نهاده شده است.

مهندس صابری مقدم اضافه کرد: در واقع با انجام آنالیز روی سیگنال های قلبی اطلاعاتی به دست می آید که این اطلاعات به پزشکان در تشخیص گروه بیماران پایان پذیر یا پایان ناپذیر بیماری فیبریلاسیون دهلیزی کمک می کند.

وی گفت: پزشکان بر این اساس می توانند از تجویزهای دارویی بهتر استفاده نمایند . لذا عوارض جانبی استفاده از داروها کاهش می یابد. این اطلاعات می تواند از ایجاد لخته های خون پس از استفاده از شوک الکتریکی جلوگیری کند.

مهندس صابری مقدم اظهار داشت: در واقع این نرم افزار به صورت یک دستگاه جانبی در کنار دستگاه های ثبت کننده سیگنال قلبی قرار گرفته و سیگنال های ثبت شده از بیمار را به عنوان اطلاعات ورودی به نرم افزار می دهد و این امر موجب پیش بینی حالت های پایان پذیر و پایان ناپذیر بیماری و تشخیص بهتر درمان بیماری می گردد.