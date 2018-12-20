غنای فرهنگی خراسان شمالی در بین استان های کشور مطرح است

به گزارش خبرگزاری مهر، پرهام جانفشان با بیان اینکه خراسان شمالی ظرفیت های خوبی در بهره برداری از بناهای تاریخی دارد، اظهار کرد: مردم این استان در پاسداشت فرهنگ کهن ایرانی و اسلامی غنای فرهنگی، همد خوبی دارند.

جانفشان با اشاره به نمایش آثار منتخب جشنواره ملی عکس بناهای تاریخی ایران در کشور ترکیه، بیان کرد: این آثار در اجلاس بین المللی شهرداران کشورهای آسیایی به نمایش گذاشته شد و مورد تقدیر و توجه مقامات و مردم کشورهای مختلف قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در تلاش هستیم تا با معرفی آثار و بناهای دارای جاذبه به مردم دیگر کشورها، آن ها را از راه هنر و عکاسی با فرهنگ غنی ایران آشنا کنیم و توریسم فرهنگی را با برپایی این نمایشگاه ها گسترش دهیم.

وی با اشاره به وجود ۶۰۰ هزار بنای تاریخی در کشور، گفت: مرمت و احیای این تعداد بنا با توجه به اعتبارات محدود عمرانی دولت طی یک بازه زمانی امکان پذیر نیست، بنابراین صندوق احیا با هدف استفاده از سرمایه های بخش خصوصی به منظور حفظ و مرمت بناهای تاریخی ایجاد شد.

مدیرعامل صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی تصریح کرد: در خراسان شمالی با توجه به ظرفیت هایی که دارد، فضا برای استفاده از بخش خصوصی در مرمت بناها مهیا است و تحقق این امر به اشتغالزایی منطقه نیز کمک می کند.

جانفشان عنوان کرد: احیاء و تبدیل یک بنای تاریخی به مجموعه ای فرهنگی متناسب با کارکردهای خود، حداقل برای ۳۰ نفر اشتغالزایی دارد و علاوه بر صرفه جویی اثربخش در توسعه گردشگری استان، فرهنگ احیای بناهای تاریخی را نیز توسعه می دهد.