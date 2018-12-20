ترامپ: «قهرمانان جهان» وقت بازگشت به خانه است!

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که شب گذشته در پیامی توییتری مدعی شکست داعش شد و آن را دلیلی برای خروج نظامیان این کشور از خاک سوریه اعلام کرد، با انتشار پیامی ویدئویی ادعاهای خود را تکرار کرد و گفت: وقت آن رسیده که نیروهایمان به خانه برگردند.

وی در این پیام از نیروهای آمریکایی که بدون اخذ مجوز از دولت دمشق در سوریه به سر می‌بردند به «قهرمان آمریکایی» تعبیر کرد و حتی به این نیز راضی نشده و ادعا کرد: آنها قهرمان جهان هستند چراکه با داعش جنگیدند که برای جهان مضر است.

در بخشی از این پیام ویدئویی، ترامپ می گوید: مدت زیادی در سوریه جنگیدیم. من حدود ۲ سال رئیس جمهور آمریکا بوده‌ام و در این مدت واقعاً شدت مبارزه با داعش افزایش یافت (!) ما آنها را شکست دادیم. آنها شکست بدی خوردند و ما اراضی اشغال شده از سوی داعش را پس گرفتیم و اکنون زمان آن است که نظامیان ما به خانه بازگردند.

وی در بخش دیگری مدعی می‌شود: جنگیدن برای آمریکا افتخارآمیز و در عین حال (به دلیل مرگ نظامیان) اندوهبار است. این یک واقعیت است حال آنکه زمان بازگشت فرا رسیده و نظامیان آمریکایی برای این کار آماده می‌شوند و به زودی آنها را می‌بینید. این همان چیزی است که هم ما و هم آنها می‌خواهند.