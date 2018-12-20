مجلس در بودجه سال آینده به مراکز فنی و حرفه ای توجه ویژه می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سلمان خدادادی پیش از ظهر پنج شنبه در سمینار حکمرانی و مدیریت محلی آموزش مهارت که در کرج برگزار شد، اظهار کرد: منابع انسانی یکی از شاخص های توسعه یافتگی کشورها است. نگاه فنی و حرفه ای در این میان بر پرورش انسان هایی قابل بر اساس مواردی است که می آموزند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: مراکز فنی و حرفه ای می توانند موجب رشد اقتصادی کشورها شوند و در کشور ما نیز قدم های قابل تقدیر برداشته شده است.

وی بیان کرد: یکی از دلایل مهم بیکاری در ایران فقدان مهارت های بازار کار است متاسفانه مهارت آموزی میان افراد جویای کار وجود ندارد.

خدادادی ادامه داد: در این میان برخی هستند که مهارت آموخته اند اما این مهارت بروز نکرده است مراکز فنی و حرفه ای نقش مهمی در این میان دارند و می توانند نیاز جامعه را رفع کنند.

وی در خصوص اعتبارات مراکز فنی و حرفه ای با اشاره به اینکه تنها در حد هزینه های جاری است و گفت: زیر ۱۰ درصد این اعتبارات در جهت کارآموزی استفاده می شود و با این بودجه نمی توان در زمینه مهارت آموزی کار کرد و باید تزریق اعتبارات و تامین منابع ملی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه لازمه اشتغال مناسب مهارت آموزی است، گفت: یکی از زمینه های ایجاد آسیب های اجتماعی بیکاری است و کشور ما اکنون تنها بیش از ۴ میلیون نفر شاغل دارد چون سعی کرده ایم مشکل بیکاری در کشور را با استخدام حل کنیم.

وی توضیح داد: در برخی رشته های تحصیلی دانشگاهی ۶۰ درصد فارغ التحصیلان ما که دارای تحصیلات خوب هستند بیکار هستند و ما این وعده را می دهیم اگر در کشور همکاری های لازم محقق شود، جایگاه فنی و حرفه ای و مهارت آموزی را برگردانیم و در بودجه سال آینده به ردیف های اعتباری مراکز آموزش فنی و حرفه ای توجه خواهیم کرد.