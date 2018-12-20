تخصیص اعتبار ناچیز برای حوزه پژوهش استان اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جوادی پیش از ظهر پنجشنبه در نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان اردبیل تصریح کرد: با توجه به جایگاه ویژه پژوهش و فناوری در توسعه متوازن استان نیازمند افزایش اعتبارات تخصیص شده در این حوزه هستیم تا به صورت کامل منابع مالی مورد نظر پاسخگوی بخشهای مرتبط با پژوهش و فناوری شود.
وی افزود: درنظر گرفتن زیرساختهای لازم برای حوزه پژوهش نیازمند بررسی تمامی جوانب و تامین کمبودها و موارد مورد نیاز است تا ابزارهای لازم برای خیزش پژوهشی و فناوری به سمت توسعه فراهم گردد.
مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری استانداری اردبیل ادامه داد: جایگاه پژوهش و فناوری در سطح استان اردبیل نیازمند تقویت جدی بوده تا فعالیتهای پژوهشی در راستای تقویت و پویاسازی برنامههای مدنظر در دستور کار قرار گیرد.
جوادی ادامه داد: در محور قرار دادن طرحهای پژوهشی در مراکز آموزش عالی نیز باید تقویت شود تا ارزشگذاری بیشتر به پژوهش به معنای واقعی کلمه پیاده شده و فعالیتهای کاربردی و راهگشایی را در حوزه زیرساختهای پژوهشمحور شاهد شویم.
وی افزود: تشکیل و راه اندازی کارگروه علمی و پژوهشی برای نهادینه کردن فعالیتهای این حوزه در دستور کار قرار گرفته تا نیازمندیهای جدی استان در بخش پژوهش شناسایی شده و با اولویتبندی مناسب برای اجرایی کردن و تصویب طرحها که با توسعه استان در ارتباط است، اقدام شود.
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