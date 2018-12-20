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۲۹ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۴۶

سرپرست معاونت سیاسی استاندار گلستان:

تعامل بیشتر با برنامه های هلال احمر گلستان انجام می شود

تعامل بیشتر با برنامه های هلال احمر گلستان انجام می شود

گرگان- سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان گفت: تعامل بیشتر با برنامه های هلال احمر گلستان در دستور کار ما است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا چراغعلی، صبح پنجشنبه در آیین اختتامیه دوره آموزشی منطقه ای مدیریت بحران پیشرفته (با شرکت استان های گیلان، مازندران، لرستان و گلستان) که در سالن جلسات همایش های سازمان همیاری شهرداری ها برگزار شد، اظهار کرد: در نشست ها تبادل نظر اتفاق می افتد و این امر به برنامه ریزی های بزرگتر در مقابله با بحران منتج می شود.

وی افزود: اراده ما در گلستان همراهی و همسویی و تعامل با برنامه ها و اقدامات هلال احمر است تا به خدمات دهی بهتر به مردم و جامعه در هنگام بحران بینجامد.

چراغعلی ادامه داد: اگرچه در زمان بحران ناهماهنگی هایی را شاهد هستیم اما تمام سعی ما این است که با سازمان ها و دستگاه های متولی این کار تعامل داشته و این هم پوشانی را برطرف کنیم.

وی گفت: از طرف تمام فرمانداران و مدیران ستادی این آمادگی را اعلام می کنم که با تمام توان تعاملات بیشتری با محوریت برنامه های هلال احمر صورت گیرد.

کد مطلب 4490518

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