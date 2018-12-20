  1. استانها
  2. قزوین
۲۹ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۱۸

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی:

سرمایه گذاری در ورزش بانوان سلامت و بالندگی جامعه را تضمین می کند

سرمایه گذاری در ورزش بانوان سلامت و بالندگی جامعه را تضمین می کند

قزوین- نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی گفت:سرمایه گذاری در ورزش بانوان سلامت و بالندگی جامعه را تضمین می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیده حمیده زرآبادی در همایش ورزش صبحگاهی (بانوان) که در سالن کوثر برگزار شد از سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری برای  برگزاری این همایش و از حضور پرشور بانوان در ورزش صبحگاهی تقدیر و تشکر کرد.

وی اظهار کرد:حضور پرشور بانوان در ورزش های صبحگاهی و سایر برنامه های ورزشی و فرهنگی موجب دلگرمی مسئولان شده و آنان را ترغیب می کند تا با جدیت بیشتر برنامه های پرباری را برای شهروندان برگزار کنند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد:ورزش مادران در کنار فرزندانشان در اقدام ارزشمندی است که باید در سطح جامعه ترویج یابد در همین راستا بدنبال آن هستیم تا مکانی مناسبی را جهت این امر فراهم کنیم.

زرآبادی افزود: مسئولان باید به این باور برسند که هر چقدر که برای ورزش بانوان کار کنند باز هم اندک چرا که ارتقاء سلامت و نشاط بانوان با استفاده از ظرفیت ورزش های همگانی منجر به کاهش آسیب های اجتماعی و افزایش نشاط و سلامت جامعه به ویژه بانوان می شود.

کد مطلب 4490525

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها