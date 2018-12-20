«دال» در کارگاه دکور مولوی به صحنه می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روابط عمومی مرکز تئاتر مولوی، نمایش «دال» به نویسندگی و کارگردانی علی زمانی از ۲ تا ۲۸ دی در ساعت ۱۶:۳۰ در کارگاه دکور مرکز تئاتر مولوی به صحنه می‌رود.

این نمایش شامل اجرایی ایمائی است که با هدایتگری و روایت بازیگران مخاطب را به طور مستقیم وارد فضای نمایش می‌کند. به گفته علی زمانی، کارگردان جوان این نمایش، ایده اصلی نمایش «دال» بر پایه تقویت و تاکید بر صلح است و گروه اجراگران تلاش می‌کنند تا مخاطب را بدون دخالت مستقیم و تنها با استفاده از علائم در مسیر طراحی شده توسط کارگردان هدایت کنند. ویژگی خاص نمایش «دال» این است که اجرا به صورت تک مخاطب انجام می‌شود. مدت اجرا، برای هر مخاطب، حدود ده دقیقه و در هر روز تعداد مخاطبان نمایش ۱۱ نفر خواهد بود.

در نمایش «دال» نازنین بهرامی، رضا میرجلیلی و امیرپارسا مقبلی به ایفای نقش می پردازند.

همچنین مبینا سمیعی دستیار کارگردان و برنامه‌ریز، امیرمحمد نباتی مدیر تولید، محمد حبیبی طراح گرافیک، محمدرضا وفا ساخت تیزر و فیلم، مهدی شرفی و محمد اورعی تیم فنی، مبینا سمیعی، محمد حبیبی، علی زمانی، سیندخت ابدالی و پانته‌آ احمدخان صداپیشگان، محمد سعیدی و شقایق باقری عکاسی، اشکان نظام آبادی مدیر تیم رسانه، مهران میرمیری مشاور صدا و موسیقی، رحمان حسینی مشاور تبلیغات و محمدرضا وفایی نژاد ساخت فیلم و پوستر به همکاری می پردازند.

علاقه‌مندان برای دیدن نمایش «دال» که تا ۲۸ دی هر روز به جز شنبه ها در ساعت ۱۶:۳۰ به صحنه می‌رود، می‌توانند به مرکز تئاتر مولوی دانشگاه تهران به آدرس خیابان انقلاب، خیابان ۱۶ آذر، جنب باشگاه دانشجویان، مرکز تئاتر مولوی مراجعه کنند.