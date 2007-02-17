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۲۸ بهمن ۱۳۸۵، ۱۰:۰۱

امروز و با حضور وزیر صنایع و معادن صورت گرفت؛

آغاز تولید گوشی تلفن همراه تولید داخل

خط تولید گوشی تلفن همراه ال جی در کارخانجات مادیران با ظرفیت تولید 5/1 میلیون دستگاه گوشی در سال با حضور وزیر صنایع و معادن به‌بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، خط تولید گوشی تلفن همراه ال جی در کارخانجات مادیران درپی تفاهم این کارخانه و ال جی الکترونیکس  کره جنوبی در مرحله اول تولید به صورت اس کی دی و در طول کمتر از چهار ماه آینده و با نصب ماشین آلات پیشرفته و تخصصی امکان تولید به صورت سی کی دی فراهم می شود.

تکنولوژی تولید گوشی تلفن همراه تنها در اختیار چند شرکت بزرگ بین المللی است که ال جی با تولید بیش از 66 میلیون دستگاه در سال در مکان پنجم بین المللی قرار دارد.

تولید گوشی تلفن همراه درمادیران با پنج مدل متنوع آغاز شده و هرچند ماه یکبار و درپی ارائه گوشی‌های جدید توسط ال جی به بازارجهانی مدل های جدید به مجموعه تولیدات مادیران اضافه خواهد شد.

مشتریان تلفن همراه ال جی از طریق 18 شعبه استانی مادیران و شبکه نمایندگان مجاز از خدمات حقیقی مناسب و سریع بهره مند خواهند شد.

گوشی‌های ساخت مادیران از گارانتی 12 ماهه برخوردار بوده و خدمات آن در تهران در طول یک روز ارائه می شود . ارائه خدمات یک‌روزه در آینده نزدیک در سایر شهرهای بزرگ نیز برقرار خواهد شد.

کد مطلب 449053

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