به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، حجتالاسلام مصطفی رستمی در دومین نشست ادواری شورای عالی رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی کلان مناطق آمایشی وزارت بهداشت که در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، افزود: باوجود مشکلات مالی دانشگاه ها، روسای دانشگاه های علوم پزشکی در حوزه های فرهنگی و دینی، اقدامات تسهیلگر مناسبی انجام میدهند که باید از آنها تشکر کنیم.
وی در دانشگاه ها با اشاره به فرارسیدن روز وحدت حوزه و دانشگاه، گفت: سال ۵۸ شهید مفتح در دانشکده الهیات دانشگاه تهران ترور شد و به شهادت رسید و به تعبیر یکی از دوستان، شهید مفتح، تنها رئیس دانشکده ای است که در دانشگاه خودش ترور شده است و این روز را به درستی روز وحدت حوزه و دانشگاه نامیدند.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها از وحدت حوزه و دانشگاه بهعنوان ضرورت و نیازی یاد کرد که مورد تاکید امام راحل و مقام معظم رهبری قرار گرفته است و افزود: انسانها به عنوان امانت در اختیار دانشگاهها قرار گرفتهاند و حوزه بهداشت، درمان و پزشکی بسیار گسترده و به گستره جمعیت است که در حال تعلیم و تربیت و شکلدهی به الگوها هستیم.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با اشاره به توجه وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی به اخلاق حرفهای و پزشکی اظهار داشت: خوشبختانه شاهدیم که برای مخاطبان و گیرندگان خدمات در حوزه سلامت، حقوق مشخصی تعریف می شود و غیر از رابطه بین درمانگر و درمانگیر، اخلاق به حوزههای کلان نیز مربوط می شود.
وی یادآور شد: اولین بار در دانشگاه علوم پزشکی کردستان به امر تبلیغ پرداختم و اولین مسئولیتم نیز در دانشگاه علوم پزشکی همدان بود و از قدیم با دانشگاههای علوم پزشکی در ارتباط هستم و اساتید خوب، نیک و ارزشمندی در دانشگاههای علوم پزشکی حضور دارند، اما تقاضای من از وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی این است که حوزههای تعلیم، تربیت، دین و اخلاق را جزو حوزههای تخصصی تعریف کنیم.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها تاکید کرد: در حوزه پزشکی و سلامت به قدری خدمات و کارنامه درخشان داریم که همه در ارائه این کارنامه، مسئول هستید و گاهی وقتها نگرانیم که نسل جدید ممکن است از اتفاقات، پیشرفتهای شگرف و خدمات انقلاب اسلامی بیخبر باشند.
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