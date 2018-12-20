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۲۹ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۲۴

رئیس پلیس راه خراسان شمالی:

تصادفات خراسان شمالی ۲ کشته و ۴ مجروح برجا گذاشت

تصادفات خراسان شمالی ۲ کشته و ۴ مجروح برجا گذاشت

بجنورد- رئیس پلیس راه خراسان شمالی گفت: وقوع پنج فقره تصادف در محورهای این استان در ۲۴ ساعت گذشته دو کشته و چهار مجروح بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا حسین زاده اظهار کرد: تصادف بین دو دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ و کامیون بنز به دلیل تجاوز به چپ خودروی پژو در کیلومتر ۵۵ محور رباط قره بیل منجر به کشته شدن راننده پژو و مجروح شدن سرنشین آن شد.

حسین زاده افزود: همچنین تجاوز به چپ خودروی سایپا در کیلومتر ۴۶ همین محور منجر به تصادف با خودروی وانت شد که طی آن یک نفر کشته شد.

وی تصریح کرد: در تصادف سه دستگاه خودرو شامل سواری پراید، سایپا و پژو در کیلومتر ۳۲ محور جوزک نیز که به علت عدم رعایت فاصله طولی خودروی پراید رخ داد یک نفر مجروح شد.

وی بیان کرد: همچنین در محور جاجرم به سبزوار عدم توجه به جلو سبب خروج یک دستگاه سواری سایپا از جاده شد که یک مجروح بر جای گذاشت.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی خراسان شمالی افزود: در کیلومتر ۲۱ محور خرتوت نیز تخطی از سرعت مطمئنه واژگونی سواری سایپا و مجروح شدن یک نفر را به دنبال داشت.

حسین زاده گفت: با توجه به پیش بینی بارش باران و برف در محورهای خراسان شمالی رانندگان باید با احتیاط بیشتر در محورهای این استان تردد کنند و حتما وسایل و تجهیزات ایمنی از قبیل زنجیر چرخ و وسایل گرمایشی را به همراه داشته باشند.

کد مطلب 4490538

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