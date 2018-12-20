عدم بکارگیری دانش جدید از مهمترین آسیب های نظام مدیریت دولتی است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید فرخی صبح پنجشنبه در جلسه هم اندیشی با هیات اندیشه ورز استان مرکزی که با حضور استاندار در اراک برگزار شد، اظهار داشت: فرایند تصمیم گیری و سیاست گزاری در امور نیاز به ساماندهی ویژه‌ای دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی افزود: یکی از مباحث بسیار مهم در این حوزه استفاده از نظرات نخبگان و صاحب نظران است و ترکیب هیات های اندیشه ورز هم با همین ساختار شکل می گیرد.

فرخی بیان داشت: در برخی ادارات و دستگاه ها تصمیم گیری ها بر اساس داشته های قبل استوار و اعمال می شود و با توجه به شرایط کاری که به وجود می‌آید و فضای احاطه شده، در فضای خاص تصمیم گیری در سیستم مدیریت دولتی نمی توان از دانش جدید، فکر جدید و نگاه بیرون استفاده کرد. لذا بیشتر از آنچه قبلا در ذهن بوده استفاده می شود که این یکی از آسیب‌های تصمیم گیری در نظام های دولتی و حداقل در نظام دولتی کشور ما است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی تصریح کرد: انتظار داریم خروجی این گونه جلسات یعنی نشست های هیات اندیشه ورز استان مرکزی، فکر جدید، ایده جدید، راه جدید و حتی نقد بر عملکردهای ما باشد.

وی بیان داشت: تیم اقتصادی استان مرکزی شاید موضوع‌ هایی را پیگیری کند که از نظر نخبگان خیلی مهم نباشد و یا شاید برخی مسائل پیگیری نمی‌شود که راه توسعه استان از آن مسیر می گذرد و نخبگان می توانند این مسیرها را بیابند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی ادامه داد: ضمن انتقاد از عملکردمان، این اندیشه ورزان و نخبگان می‌توانند برای ارتقا و تسریع روند توسعه استان، پیشنهادات و راهکارهایی ارائه دهند و این گونه جلسات نیز همین اهداف را دنبال می کند.