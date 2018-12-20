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۲۹ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۵۵

افسر نگهبان آتش نشانی مشهد خبرداد؛

نجات ۵ شهروند گرفتار در آتش توسط آتش نشانی مشهد

نجات ۵ شهروند گرفتار در آتش توسط آتش نشانی مشهد

مشهد- افسر نگهبان آتش نشانی مشهد از نجات ۵ شهروند مشهدی در آتش سوزی ساختمان مسکونی واقع در بولوار توس مشهد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی باقری صبح پنجشنبه با اعلام خبر وقوع دو حریق منجر به محبوسی شهروندان در مشهد اظهار کرد: ستاد فرماندهی عملیات ۱۲۵ با توجه به حساسیت موضوع و اعلام محبوس شدن چند نفر در طبقات بالای آپارتمان ۳ طبقه واقع در بولوار توس مشهد  تیم های اطفای حریق و امداد و نجات را به محل حادثه اعزام کرد. 

وی افزود: تیم های عملیاتی پس از ایمن سازی محیط و انتقال افراد محبوس شده به مکان امن اقدام به مهار آتش سوزی نموده و از سرایت آتش به واحد های مسکونی در طبقات بالای این مجتمع مسکونی جلوگیری کردند.

افسر نگهبان آتش نشانی مشهد خاطرنشان کرد: با اقدام به موقع آتش نشانان ۵ نفر از ساکنین این آپارتمان مسکونی نجات و خوشبختانه به کسی آسیبی نرسید.

همچنین آتش نشانی مشهد از نجات ساکن منزل مسکونی واقع در منطقه قاسم آباد مشهد از آتش سوزی چهارشنبه شب در این محدوده خبر داد.

در این عملیات آتش نشانان ضمن مهار حریق ۲ بانوی سالخورده در کانون حریق و یک نفر که در پشت بام محبوس شده بود را با استفاده از دستگاه های تنفسی به بیرون ازساختمان منتقل کردند.

کد مطلب 4490553

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