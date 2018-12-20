تیم والیبال نشسته فیروز قزوین در رقابت های لیگ یک به میدان می رود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال نشسته فیروز قزوین در لیگ یک والیبال نشسته با تیم های هیئت ایلام، شهرداری تبریز، هیئت جانبازان و معلولین آزاد شهر، سلماس و هیئت فارس هم گروه است.

تیم فیروز با ترکیب بهزاد میرزایی، عنایت شکری، امیرحسن لیایی، حسن مهرعلیان، علی رنجبر، جعفر عبادی، مجید کشاورز، مهدی کاظمی و احمد میان رودی با هدایت مهرداد شوشتری و محمدرضا امیری شرکت می کند.

دور رفت لیگ یک والیبال نشسته از امروز تا ۲ دی ماه به میزبانی سلماس برگزار می شود.

تیم های فوتسال و بسکتبال شهرداری فردا به میدان می رود

در ادامه رقابت های لیگ یک فوتسال کشور و در بازی هفته سیزدهم، تیم فوتسال شهرداری قزوین در بازی خانگی از تیم مقاومت تهران میزبانی می کند.

این بازی ساعت ۱۴ در سالن شهید بابایی برگزار می شود، شاگردان محمد باغبان صالحی با ۱۶ امتیاز در مکان چهارم گروه دو قرار دارد.

در ادامه رقابت های لیگ یک بسکتبال کشور و در بازی هفته ششم، تیم بسکتبال شهرداری قزوین در بازی خانگی به مصاف تیم گالوانیزه شمس زنجان می رود.

این بازی ساعت ۱۷ در سالن شهید بابایی برگزار می شود، شاگردان امید حمیدی با پنج برد در مکان اول گروه قرار دارند.

دو تکواندو کار الوندی در اردوی تیم ملی بزرگسالان

در پایان رقابت های انتخابی تیم ملی تکواندو بزرگسالان دختر، فاطمه جعفری توانست با پیروزی مقابل رقبا به اردوی تیم ملی راه پیدا کند.

فاطمه صفرپور هم به عنوان نماینده کمیته فنی در این رقابتها حضور داشت به عنوان مربی تیم ملی بزرگسالان انتخاب شد.

تمرینات تیم ملی از یکشنبه دوم دی ماه و به میزبانی خانه تکواندو برگزار خواهد شد.

مرحله بعدی انتخابی تیم ملی ۲۹ دی ماه خواهد بود.

نایب قهرمانی تیم کاراته استان در رقابت های انتخابی تیم ملی نوجوانان

در پایان این رقابت ها تیم استان بصورت مشترک با تهران با ۱ طلا و برنز در مکان دوم رقابتها ایستاد.

معراج محمدی با کسب ۷ پیروزی قاطع طلای وزن منهای ۵۷ کیلوگرم نوجوانان را کسب کرد و به اردو تیم ملی دعوت شد.

مجید قاسمی هم در وزن ۷۰ کیلوگرم بعد از کاراته کاهای آذربایجان غربی و کرمان بر سکوی سوم ایستاد.

این رقابت ها در سالن افراسیابی تهران برگزار شد.

تیم فوتبال امید کاسپین فردا به میدان می رود

در ادامه رقابت های هفته یازدهم لیگ یک فوتبال امید کشور، تیم فوتبال امید کاسپین قزوین در بازی خانگی از تیم پرسپولیس قائمشهر میزبانی می کند.

این بازی از ساعت ۱۳:۴۵ در ورزشگاه ۱۵ هزار نفری سردار آزادگان برگزار می شود.

شاگردان صادق افشار با ۱۵ امتیاز در مکان سوم گروه قرار دارد.