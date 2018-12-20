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۲۹ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۰۵

حجت الاسلام ابوترابی فرد:

جامعه نیازمند نگاه قرآنی است/ نگاه آیت الله حائری همدلی بود

جامعه نیازمند نگاه قرآنی است/ نگاه آیت الله حائری همدلی بود

شیراز _ امام جمعه موقت تهران گفت: دغدغه مرحوم آیت الله حائری شیرازی اتحاد و همدلی جامعه با استفاده از نگاه قرآنی بود که امروز جامعه ما به شدت نیازمند این مهم است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد ظهر پنجشنبه در همایش ملی تبعین ابعاد شخصیتی آیت الله حائری شیرازی افزود: مرحوم آیت الله حائری فقیه عقلگرا و سیاست مدار منصف بود.

وی ادامه داد: دین، جامعه را با هم پیوند می زند و دغدغه یکدیگر را دارند و اطمینان دارم هنگامیکه مامورین عراقی برادرم را شکنجه می کردند دعای او رحمت و بخشش شکنجه گر بود.

امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: آیت الله حائری دغدغه هدایت جامعه را داشت نه دغدغه جداسازی آنها و به دنبال تعالی در جامعه بود که نگاه قرآنی است.

حجت الاسلام ابوترابی فرد افزود: آیت الله حائری صفات خوب دیگران را برجسته می کرد و این رفتار قرآنی است که ما سخت به اینگونه رفتار نیازمند هستیم هرچند که در جامعه اسلامی ما وجود دارد.

وی یادآور شد: مباحث دینی و اخلاقی جامعه را در وحدت و امنیت قرار داده اما مطلوب ما نگاه آیت الله حائری شیرازی است و انقلاب نیازمند چنین مباحث مهمی است.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به اینکه تمامی اتفاقات در مباحث سیاسی ضرر ندارد، گفت: انتخاب و روی کار آمد رئیس جمهور آمریکا حرکتی بود که به ضرر مردم آمریکا است و رفتارهای او برای آمریکا باعث مشکل می شود.

کد مطلب 4490570

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