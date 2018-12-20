جامعه نیازمند نگاه قرآنی است/ نگاه آیت الله حائری همدلی بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد ظهر پنجشنبه در همایش ملی تبعین ابعاد شخصیتی آیت الله حائری شیرازی افزود: مرحوم آیت الله حائری فقیه عقلگرا و سیاست مدار منصف بود.

وی ادامه داد: دین، جامعه را با هم پیوند می زند و دغدغه یکدیگر را دارند و اطمینان دارم هنگامیکه مامورین عراقی برادرم را شکنجه می کردند دعای او رحمت و بخشش شکنجه گر بود.

امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: آیت الله حائری دغدغه هدایت جامعه را داشت نه دغدغه جداسازی آنها و به دنبال تعالی در جامعه بود که نگاه قرآنی است.

حجت الاسلام ابوترابی فرد افزود: آیت الله حائری صفات خوب دیگران را برجسته می کرد و این رفتار قرآنی است که ما سخت به اینگونه رفتار نیازمند هستیم هرچند که در جامعه اسلامی ما وجود دارد.

وی یادآور شد: مباحث دینی و اخلاقی جامعه را در وحدت و امنیت قرار داده اما مطلوب ما نگاه آیت الله حائری شیرازی است و انقلاب نیازمند چنین مباحث مهمی است.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به اینکه تمامی اتفاقات در مباحث سیاسی ضرر ندارد، گفت: انتخاب و روی کار آمد رئیس جمهور آمریکا حرکتی بود که به ضرر مردم آمریکا است و رفتارهای او برای آمریکا باعث مشکل می شود.