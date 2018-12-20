خلوصی آکار: شرق فرات پیش روی ترکیه است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «خلوصی آکار» وزیر دفاع ترکیه اعلام کرد این کشور به شدت در تدارک عملیات در «منبج» و شرق رود فرات است.

وی ادامه داد: اکنون منبج و شرق رود فرات را در برابر خود داریم و با شدت روی این مقوله کار می‌کنیم.

وی همچنین تهدید کرد که یگان‌های کردی مدافع خلق را در سنگرهایشان دفن خواهد کرد.

این در حالی است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از وقوع عملیات قریب‌الوقوع در شرق رود فرات خبر داد و گفت: هرگز اجازه نمی‌دهیم که در امتداد مرزهایمان یک کوریدور تروریستی تشکیل شود.

وی حتی گفته بود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چنین عملیاتی را تایید کرده حال آنکه وزارت خارجه آمریکا منکر چنین موضوعی شد.

با این حال، تصمیم ناگهانی ترامپ به خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه که با اعتراض کردها و استقبال آنکارا همراه بود؛ به این فرضیه قوت می‌بخشد.