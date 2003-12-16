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۲۵ آذر ۱۳۸۲، ۱۵:۰۵

مراسم بزرگداشت شهيد تندگويان در تهران برگزار مي شود

مراسم بزرگداشت شهيد تندگويان در تهران برگزار مي شود

بيست ونهم آذرماه روز تجليل از ايثار و پايمردي آزاده اي از تبار دلير مردان طريق حريت و پايداري است.

شهيد بزرگوار مهندس محمد جواد تندگويان وزير نفت پيشين جمهوري اسلامي ايران با استقامت دليرانه و شهادت افتخار آفرين خود بار ديگر پيام رهايي و استقلال خواهي ملت نستوه ايران را با نثار خون پاك خود در اسارتگاههاي دشمن زبون به منصه ظهور رساند.

به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر به پاس گراميداشت خاطره اين شهيد سرفراز و يكهزار شهيد صنعت نفت مراسمي توسط وزارت نفت جمهوري اسلامي ايران روز يكشنبه 30 آذر ماه از ساعت 30/13  الي 15 در مسجد نور تهران واقع در ميدان فاطمي برگزار خواهد شد.
وزارت نفت در بيانيه اي كه به اين مناسبت منتشر كرده از عموم ملت شهيد پرور و قدر شناس دعوت كرده تا در اين مراسم معنوي حضور به هم رسانند و بيعتي دوباره با شهدا و آرمانهايشان داشته باشند.

کد مطلب 44906

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