روش جدید اعلام ورود کشتی در گمرکات دریایی

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که با توجه به تغییرات اخیر در سامانه پنجره واحد تجارت فرامزی (EPL) در خصوص نحوه جدید اعلام ورود کشتی در گمرکات دریایی شهید رجایی و خرمشهر خواهشمند است از تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ به جای ارایه فایل EDI ) Baplie) به نماینده واحد پاس کشتی گمرک، ابتدا از گزینه «تخصیص IMO به شرکت حمل» در سامانه EPL اقدام کرده و تمامی IMO های متعلق به خویش را اعلام فرمایید.

سپس به پنل «اعلام ورود کشتی» داخل شده و با انتخاب بندر مقصد و IMO مربوطه، فایل Baplie را بارگذاری نمایید؛ در این مرحله شما می بایست برای اضافه کردن شرکت های حمل NVOCC روی کشتی، ابتدا تایید کاربر پاس گمرک را برای ورود کشتی دریافت کنید.

برای مشاهده این امر باید به پنل «مشاهده نتیحه ثبت ورود کشتی» مراجعه و در صورت تایید، ادامه رویه را در «اضافه کردن شرکت های حمل یک کشتی» انجام دهید.

مزیت های رویه جدید برای شما:

افزایش سرعت و دقت عملکرد سیستم

کاهش خطاها و بار فکری و استرس کاری

کاهش دخالت کاربران غیر و بهبود عملکرد هوش مصنوعی سیستم

مجددا اعلام می نماییم، زمان اجرای طرح پاس جدید از روز چهارشنبه هفته آینده مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ است؛ فلذا از هم اکنون نسبت به درخواست تخصیص IMO خویش از سایت EPL اقدام نمایید.