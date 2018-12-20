تاریخ ۵ ماموریت ناسا در ۲۰۱۹ اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ناسا، سازمان فضایی آمریکا تاریخ های ۵ماموریت فضایی در ۲۰۱۹ میلادی را اعلام کرده است.

نخستین ماموریت در تاریخ ۱۷ ژانویه ۲۰۱۹ میلادی انجام می شود. در این ماموریت کپسول فضایی دراگون متعلق به اسپیس ایکس به طور آزمایشی به فضا پرتاب می شود. این نخستین آزمایش پرواز کپسول اسپیس ایکس است که بدون سرنشین انجام می شود. طی این ماموریت اطلاعاتی درباره عملکرد موشک فالکون ۹ ، کپسول فضایی و سیستم های زمینی از جمله عملیات های فرود بررسی می شود.

تاریخ بعدی ارسال موشک به فضا ۲۸ فوریه اعلام شده است. در این ماموریت «نیک هاگو»، «کریسیتن هاموک کخ » از ناسا و «آلکسی اوچینین» از سازمان فضایی روسیه همراه یک کپسول سایوز از مقر بایکونور در قزاقستان به ایستگاه فضایی بین المللی پرتاب می شوند.

همچنین این سازمان در ماه مارس کپسول فضایی بویینگ به طور آزمایشی و بدون سرنشین به فضا ارسال می کند. این پرواز آزمایشی برای تایید صلاحیت سیستم های فضایی جهت ارسال فضانوردان به ایستگاه فضایی بین المللی انجام می شود. طی این عملیات کپسول استارلاینر همراه یک موشک اطلس V از کالیفرنیا به فضا پرتاب می شود.

ناسا در ژوئن کپسول فضایی اسپیس ایکس را برای دومین باربه فضا می فرستد. در این ماموریت آزمایشی دوفضانورد به نام های «باب بنکن» و »داگ هارلی» حضور خواهندداشت.

این سازمان فضایی آمریکا در ماه آگوست نیز دو مین آزمایش کپسول فضایی بویینگ را انجام می دهد که «اریک بو»، «نیکلاس آناپو من» و «کریس فرگوسن» همراه کپسول به فضا می روند.