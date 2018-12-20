بزرگترین مزرعه پرورش ماهی در دریا خاورمیانه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی، استاندار هرمزگان،وزیر جهاد کشاورزی، قائم مقام سازمان شیلات ایران،نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، مدیر کل شیلات هرمزگان و جمعی از مسئولین کشوری و استانی مرکز نرسری بزرگترین مزرعه پرورش ماهی در دریای خاورمیانه(بندرلنگه-گرزه) به بهره برداری رسید و همچنین کارخانه فرآوری و مرکز تکثیر این مزرعه کلنگ زنی شد.

در حاشیه این مراسم و پس از بازدید دکتر علی لاریجانی از بخش های مختلف مزرعه پرورش ماهی در دریا شرکت طرح توسعه نیکسا(گرزه- بندرلنگه)،قائم مقام سازمان شیلات ایران با اشاره به تولید بیش از چ۱۵هبار تن ماهی در دریا در سال ۹۶ ، میزان تولید ماهی پرورشی در دریای کشور در سال ۹۷ را بالغ بر سی هزار تن پیش بینی کرد.

سیف الله حقیقی با بیان اینکه این مزرعه با ظرفیت تولید سه هزار تن و ایجاد اشتغال برای بالغ بر ۹۰ نفر توانسته عنوان بزرگترین مزرعه پرورش ماهی در دریای خاورمیانه را با سرمایه گذاری بالغ بر هزار و ۱۴۰ میلیارد ریال به خود اختصاص دهد.

وی افزود: در این مزرعه با استفاده از تکنولوژی روز دنیا دو گونه شانک و سوف دریایی با موفقیت پرورش یافته است.

در ادامه مدیر کل شیلات هرمزگان با بیان اینکه مرکز نرسری مزرعه پرورش ماهی در دریا شرکت طرح توسعه نیکسا(گرزه- بندرلنگه) با سرمایه گذاری بالغ بر ۳۹۰ میلیارد ریال وظرفیت تولید بالغ بر ده میلیون قطعه بچه ماهی شانک و سوف دریایی به بهره برداری رسیده است گفت : اجرای این طرح بالغ بر ۱۸ نفر اشتغال زایی مستقیم به دنبال داشته است.

محسن یکتاپور در ادامه ظرفیت کارخانه فرآوری کلنگ زنی شده با حضور دکتر علی لاریجانی را شش هزار تن در سال خواند و گفت: این کارخانه با اشتغال زایی مستقیم ۵۷ نفرو استفاده از تکنولوژی IQF و سرمایه گذاری بالغ بر ۸۴۰ میلیارد ریال کلنگ زنی شده است.

وی هچنین مرکز تکثیر کلنگ زنی شده در این مراسم را برخوردار از ظرفیت تولید ۳۰میلیون قطعه لارو خواند وگفت: تولید لارو ماهی از گونه مولد منطقه و بی نیازی از واردات از مهمترین مزیت های این طرح است.

مدیر کل شیلات هرمزگان میزان اشتغال زایی این طرح را ۲۷ نفر خواند و گفت:جمع کل سرمایه گذاری این طرح بالغ بر ۵۶۵ میلیارد ریال است .