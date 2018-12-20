برخورد با قاچاق سوخت و خروج دام از قزوین تشدید شود

به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قزوین روز پنجشنبه در استانداری تشکیل جلسه داد.

عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین در این جلسه گفت: تفاوت قیمت تمام شده در داخل و و خارج از مرزها موجب افزایش کالای قاچاق می شود و در یک انسجام و هماهنگی باید بتوانیم این فاصله را کاهش دهیم.

وی بیان کرد: در حوزه فرهنگی همیشه خرید کالای خارجی یک فخر فروشی بوده و شاید خود ما هم علاقه نداریم از کالای ایرانی استفاده کنیم و در داخل منازلمان بیشتر از لوازم خانگی خارجی استفاده می کنیم که این رویکرد باید اصلاح شود.

افزایش کیفیت کالای ایرانی ضروری است

زاهدی یادآورشد: البته باید بپذیریم برخی کالاهای ایرانی کیفیت لازم را ندارد و مصرف کننده را پشیمان می کند به همین دلیل در اولین گام باید کیفیت کالای ایرانی افزایش یابد و قیمتها برای مصرف کننده مناسب باشد تا رغبت بیشتری برای خرید محصولات داخلی در مردم ایجاد شود.

وی اظهارداشت: استفاده از ظرفیت سمن ها در بازرسی از توزیع کالاها می تواند مورد توجه قرار گیرد.

زاهدی گفت: در خصوص محدودیت ورود بازرسان شرکت نفت به واحدهای مرغداری باید با یک برنامه مدون لازم است این محدودیت برداشته شده و این افراد با رعایت ضوابط بهداشتی واحدها بتوانند نسبت به کنترل سوخت دامداری ها و مرغداری ها اقدام کنند.

وی اضافه کرد: پوشاک و کالاهای بهداشتی قاچاق با تشخیص دانشگاه علوم پزشکی و استاندارد اگر قابل استفاده بود در اختیار کمیته امداد قرار گیرد و در غیر این صورت معدوم شود.