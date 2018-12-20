به گزارش خبرنگار مهر، امین امینیان صبح امروز پنج شنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر این شهرستان از دستگاه های عضو خواست نسبت به تهیه سند شهرستانی مبارزه با مواد مخدر، روان گردان ها و پیش سازها اقدام کنند.

وی با اشاره به طرح ملی مبارزه با مواد مخدر بیان داشت: کل آسیب‌های اجتماعی در سطح کشور اولویت‌بندی شده و بر این اساس اعتیاد به مواد مخدر بزرگترین تهدید در حوزه آسیب‌های اجتماعی قلمداد می‌شود.

فرماندار هشترود افزود: در چارچوب برنامه ششم توسعه طرح ملی برای آن در قالب برنامه ۵ ساله تهیه، تدوین و ابلاغ شده در همین راستا ماده ۸۰ و ۱۰۶ قانون برنامه ششم توسعه که به تصویب مجلس رسیده است دستگاه‌های مختلف را مکلف کرده و وظایفی برای آن‌ها تعیین نموده تا در طول اجرای برنامه ۲۵ درصد کاهش در میزان اعتیاد به مواد مخدر حاصل شود.

وی گفت: دستگاه‌ها مکلف به مبارزه در سه حوزه کاهش عرضه، کاهش تقاضا و مدیریت و فرابخشی هستند.

فرماندار هشترود گفت: در همین راستا شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان هشترود کمیته‌های تخصصی را برای مبارزه با مواد مخدر، با تفکیک مسئولیت دستگاه‌ها تشکیل داده است.

امینیان شهرداری‌ها را مکلف به راه‌اندازی مراکز جامع توانمندسازی برای درمان معتادان زیر نظر بهزیستی کرد و از اداره کار و تعاون و سازمان فنی و حرفه‌ای خواست تا در زمینه اشتغال و مهارت‌آموزی معتادان اقدامات لازم را انجام دهند.