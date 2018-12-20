اقدام دولت آلبانی غیر قابل قبول و محکوم است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه با نکوهش اقدام غیر قابل قبول دولت آلبانی در اخراج دو دیپلمات ایرانی اظهار داشت: این اقدام و سناریو تحت فشار دولت آمریکا و سرویس امنیتی رژیم صهیونیستی و با همکاری برخی گروه های تروریستی ضد ایرانی و با بیان ادعاهای واهی و نادرست تدوین و در جهت تخریب و تحت تاثیر قرار دادن روابط ایران و اروپا اجرا شده است. این رفتار دولت آلبانی که هیچ توجیه و پایه و اساس منطقی ندارد، تماما بر بنیان اطلاعات ساختگی و غلط برخی سرویس های امنیتی و اقدامی محکوم و غیر قابل قبول تلقی می شود. جای تاسف دارد که این بار سناریوسازان ضد ایرانی کشور آلبانی که همواره از روابط خوبی با ایران برخوردار بوده است را قربانی نقشه های شوم خود قرار داده اند.

قاسمی تصریح کرد: ما این اقدام نابخردانه تحمیلی بر این کشور را در ادامه همان خط تخریب و اخلال در روابط خارجی ایران، بویژه با اروپا و نیز با هدف ایران آزاری و ایران هراسی‌ای می دانیم که توسط آمریکایی ها و صهیونیست ها همواره دنبال می شود که ذوق زدگی کودکانه و از سر ناشیگری و ورود عجولانه به اعلام موضع گیری و بیان شادمانی ابلهانه برخی مقامات آمریکایی بویژه وزیر خارجه آن کشور از این اقدام گواهی بر این تلاش‌های مذبوحانه افراد غیر حرفه ای و مزد بگیر گروههای تروریستی طی سالیان اخیر است.

قاسمی در پایان افزود: در ماه های اخیر شاهد آن بودیم با جدی تر شدن همکاری های ایران و اروپا برای بی اثر کردن تحریم های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا، طراحی سناریوهای تخریب روابط ایران و اروپا بیشتر شده است که البته با هوشیاری، درایت و کیاست طرفین قطعا ناکام خواهد ماند.