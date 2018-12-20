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۲۹ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۱۱

آیت الله مکارم شیرازی:

مصرف بالای سیگار و قلیان توسط جوانان نگران کننده است

مصرف بالای سیگار و قلیان توسط جوانان نگران کننده است

قم - یکی از مراجع تقلید شیعیان با اشاره به اهمیت حفظ سلامتی، آمار مصرف سیگار و قلیان را توسط نسل جوان نگران کننده عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی پیش از ظهر پنجشنبه در دیدار تعدادی از اعضای جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات که در مدرسه علمیه امام سجاد(ع) برگزار شد، بیان کرد: با توجه به اینکه سیگار ضررهای بسیاری را برای سلامتی ایجاد می‌کند اکنون ۱۲۰ نوع بیماری ناشی از سیگار شناسایی شده است.

وی گفت: اینکه جوانان ما در دانشگاه درس بخوانند و با کسب تحصیلات بالا با بیماری‌های ناشی از استعمال سیگار آشنا شوند اما باز به سیگار روی آوردند، امری عجیب است.

استاد سطوح عالی حوزه بیان کرد: در حال حاضر وضعیت و آمار موجود در خصوص استعمال دخانیات در کشور به ویژه در میان جوانان موجب نگرانی است.

وی ادامه داد: از آنجایی که سیگار موجب آسیب به سلامتی انسان می‌شود بنابراین یا باید نسبت به سلامتی خود بی اهمیت باشیم و یا اینکه به سیگار روی نیاوریم.

آیت الله مکارم شیرازی بیان کرد: با وجود اینکه پزشکان از ضررهای بسیار سیگار سخن می‌گویند باز هم چرا مجوز کشیدن سیگار در کشور صادر می‌شود که این امری ناپسند است.

وی با بیان اینکه وضعیت فعلی اشخاصی که گرفتار سیگار و قلیان هستند مناسب نیست، افزود: با توجه به اهمیت حفظ سلامتی متأسفانه اکنون آماری که در خصوص کشیدن سیگار و قلیان از سوی نسل جوان ارائه می‌شود، نگران کننده است.

کد مطلب 4490636

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    نظرات

    • IR ۱۰:۱۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
      0 0
      پاسخ
      اگه برای جوانان اشتعال درست کنن اینطور نمیشه.

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