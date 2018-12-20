درخشش ورزشکار چهارمحالی در رقابت های کاراته کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، مسابقات انتخابی تیم ملی در رده های سنی نوجوانان، جوانان و امید در دو بخش آقایان و بانوان از ۲۷ آذر ماه با حضور سه هزار کاراته‌کا از سراسر کشور در سالن شهید افراسیابی تهران آغاز و تا ۳۰ آذر ماه ادامه خواهد داشت.

علی زمانی از چهار محال و بختیاری در رده سنی نوجوانان پس از رقابتی سخت توانست در وزن ۶۳ کیلوگرم مدال طلا را کسب کرد.

رقابت کاراته‌های مذکور در رده سنی جوانان امروز ۲۹ آذر ماه و در رده سنی امید روز جمعه ۳۰ آذر ماه برگزار خواهد شد.