توسعه زیر ساخت های ورزش تیراندازی در چهارمحال و بختیاری ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان، محمود سلیمی گفت: حضور واسطهها در تأمین تجهیزات رشته تیراندازی موجب افزایش غیرمنطقی قیمتها شده و هیئتهای استانی را با مشکلات مختلفی روبهرو کرده است.
محمود سلیمی با اشاره به اینکه اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری امسال به منظور تجهیز هیئت تیراندازی استان دو قبضه اسلحه ورزشی خریداری کرده است، افزود: به دلیل حضور واسطهها و نبود نظارت کافی بر نحوه قیمتگذاری و تحویل به موقع سلاح، هزینه خریداری این دو قبضه با چند درصد افزایش نسبت به قیمت واقعی پرداخت شد.
وی نظارت فدراسیون تیراندازی بر تامین تجهیزات این رشته ورزشی را ضرروی دانست و تصریح کرد: شفافسازی قیمتها و حمایت غیرمستقیم از هیئتهای استانی از اثرات حضور و نظارت فدارسیون در تأمین تجهیزات موردنیاز ورزشکاران است.
سلیمی در ادامه برنامههای هیئت تیراندازی استان در جذب نوجوانان و جوانان و نظمدهی و انسجامبخشی به امور را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: بیان خواستهها و دیدگاههای مختلف در حوزه تیراندازی استان نشاندهنده پویایی و زندهبودن این رشته ورزشی در چهارمحال و بختیاری است.
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