مدرسه فولادی محل تعلیم و تربیت دیروز و مکان سلب آرامش امروز

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- مرضیه اردکانی: یکی از معضلات شهری وجود اماکن مخروبه و متروکه در سطح شهر است. مکان هایی که بهترین مامن و پناهگاه برای تجمع افراد اوباش یا معتادانی است که برای اعمال مجرمانه خود به دنبال این نقاط سرپوشیده خالی از سکنه و متروکه هستند تا به دور از نگاه قانون در یک پناهگاه آماده، مرتکب امور خلاف و ناهنجار شوند.

وجود این اماکن معضلی است که باعث از بین رفتن آسایش و امنیت اهالی آن منطقه می شود. مضاف بر اینکه رها شدگی این واحدها، محلی برای تجمع حیوانات شهری مانند گربه ها و سگ های ولگرد است که به مرور خود محل انباشت انواع زباله ها، آلودگی ها و جمع شدن حشرات موذی می شود.

مدرسه متروکه و مخروبه فولادی در شهر قزوین از جمله همین اماکن است که توسط یک مسئول و فعال اجتماعی و فرهنگی به خبرگزاری مهر معرفی شده است.

حجت الاسلام میلاد قلی پور مدیر پایگاه فرهنگی اجتماعی محله سلامگاه شهر قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد این مدرسه گفت: مدرسه فولادی واقع در چهار راه منتظری شهر قزوین، مکانی است که هم اکنون به یک محل متروکه و در حال تخریب تبدیل شده است. این مکان زمانی مدرسه بوده و دانش آموزان زیادی در آن جا به امر تحصیل مشغول بودند. اما در حال حاضر این مدرسه مدت ۱۵ سال است که به یک فضای متروکه تبدیل و بلاتکلیف رها شده است.

قلی پور می گوید: در حدود ۴ الی ۵ سال پیش بود که این مدرسه تحویل عده ای بی بضاعت شده بود و آنها در این مکان سکونت داشتند و زندگی می کردند. هر چند که کاربری مدرسه ای را از دست داده بود؛ اما به هر حال مورد استفاده یک عده نیازمند قرار داشت اما بعد از گذشت یک الی دو سال از زندگی این افراد در این مدرسه خالی، آنها هم مجبور شدند این مکان را تخلیه کنند و الان حدود ۶ سال است که دیگر هیچ شخصی در آن جا سکونت ندارد و این ساختمان هم اکنون، افکن کرده و در حال تخریب کامل است.

وی اضافه کرد: این مدرسه حدود ۳ هزار و ۷۰۰ متر وسعت دارد و دارای موقعیت خوبی است ولی متاسفانه با این رهاشدگی و بلاتکلیفی ۱۵ ساله، به مسیر رفت و آمد حیواناتی مانند سگ و گربه تبدیل شده است. علاوه بر آن مامن خوب و مناسبی هم برای افراد خلاف کار و معتاد محسوب می شود که به واسطه حضور این افراد، امور فساد و ضد اخلاقی در آن انجام می شود.

حجت الاسلام قلی پور تصریح کرد: البته من چندین بار مامورین نیروی انتظامی قزوین را به این مکان آورده ام؛ ولی آنها می گویند این ملک صاحب دارد و اداره آموزش و پرورش قزوین متولی اصلی این ملک است البته گفتمانی هم مطرح شده که آموزش و پرورش این ملک را در اجاره خود دارد.

پیگیری ها بی نتیجه مانده است

این فعال اجتماعی فرهنگی اشاره کرد: نامه هایی را برای استانداری، فرمانداری، شهرداری، شورای شهر، اداره کل نوسازی، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری و نمایندگان مجلس ارسال کردم و درخواست پیگیری داشتم اما متاسفانه علیرغم پیگیری و درخواست های زیاد، اداره آموزش و پرورش به هیچ عنوان حاضر به اهدای این ملک به شهرداری برای ساخت و ساز نیست و می گویند این ملک دارای ارزش ۴ الی ۵ میلیارد تومانی است.

وی یادآور شد: خواسته آموزش و پرورش این است که این زمین ساخته شود و به عنوان اداره آموزش و پرورش مورد استفاده قرار گیرد که قطعا شهرداری هم این کار را نخواهد کرد. نماینده شهرداری هم اعلام کرده اگر شهرداری این ملک را بسازد؛ باید مورد استفاده مردم قرار گیرد.

حجت الاسلام قلی پور در ادامه گفت: همسایه ها و اهالی ساکن در این منطقه گرفتار این نهادها شده اند و خواستار پیگیری موضوع هستند. مسائل ناهنجاری که در این مدرسه روی می دهد؛ باعث به وجود آمدن مشکلاتی شده است. در یکی دو ماه اخیر هم، اهالی این منطقه با تهیه یک طومار، مشکلات خود با این مدرسه را ابراز کرده اند که میخواهیم آن را به جاهای مختلف از جمله دفتر امام جمعه هم ببریم؛ تا سریع تر مورد رسیدگی قرار گیرد؛ چرا که این محل آموزشی قدیمی اینک به یک منظر شهری سخیف و زشت تبدیل شده است.

وی تاکید کرد: ما هم به عنوان متولی فرهنگی منطقه، وظیفه داریم؛ ناهنجاری آن محدوده را به حداقل برسانیم و برای کاهش آسیب های اجتماعی باید اول مامن های این آسیب ها را حل کرد؛ که یکی از این اماکن در محله سلامگاه و مدرسه فولادی است. ما حتی افراد خیر هم سراغ داریم که حاضر است این مدرسه را آباد کرده و دوباره بسازد.

مدیر پایگاه فرهنگی اجتماعی محله سلامگاه قزوین با انتقاد از رسیدگی نکردن به مشکلات این منطقه افزود: ما اگر خیابان های مختلف شهر را رصد کنیم؛ اتفاقات خوبی را در آن مناطق می بینیم. اما مردم این منطقه در فواصل مختلف زمانی، به هیچ عنوان شاهد تدابیر مثبت و مناسب نبودند و افتتاح پروژه های ورزشی و فرهنگی خوبی را در این ناحیه مشاهده نکرده اند و در پایین شهر در این موارد، ضعف شدید داریم که مکان های بلا استفاده مثل مدرسه متروک فولادی می تواند این اتفاقات خوب را در این محله رقم بزند.

گلایه کسبه و ساکنان محدوده و همسایه های مدرسه فولادی

عباس وفایی ۴۳ ساله که از کسبه این محل است؛ به خبرنگار مهر گفت: نزدیک به ۵ سال است که این مدرسه بزرگ، مخروبه شده و به پاتوق یک سری معتاد و اراذل و اوباش تبدیل شده است.

وی بیان کرد: اهالی این منطقه متحمل مشکلات زیادی شده اند که آنها را چه به صورت شفاهی و چه استشهاد کتبی، بامسئولان در میان گذاشته اند اما هنوز هیچ رسیدگی انجام نشده در حالی که همسایه ها و کسبه این محل به امنیت و آسایش احتیاج دارند و واقعا دربعضی ساعات، تردد از کنار این مکان برای خانواده ها، ممکن نیست و امنیت ندارد.

صاحب یکی از منازلی که در همسایگی این مدرسه هستند، در حالی که تمایل به گفتن نام خود نداشت؛ اظهارداشت: مدتهاست که ساکنین منازل همسایه این مدرسه با ترس و نگرانی زندگی می کنند ورفت وآمد بچه های ما درساعات خلوت روز خیلی با نگرانی و ناامنی انجام می شود؛ علاوه بر آن پنجره بعضی از منازل به سمت این مدرسه باز می شود؛ در حالی که افراد معتاد و خلاف کار در این مکان، کارهای ناهنجار انجام می دهند و هیچ کس دوست ندارد این صحنه ها توسط اعضای خانواده دیده شود. در مورد مالک واقعی این ملک گفته می شود که به آموزش و پرورش تعلق دارد، اما ساکنین هنوز یک پاسخ درست نشنیده اندکه ازمسئولان انتظار داریم برای امنیت وآسایش اهالی این ناحیه قدمی بردارند.

مدرسه فولادی که در گذشته یک محل مقدس و آموزشی برای پرورش و تربیت فرزندان این شهر بوده هم اکنون سراسر ناله و غم شده است.

از پنجره های کوچه؛ می شود آثار کلاس ها را مانند تخته سیاه دید که روزگاری پایگاه افزاینده علم بوده؛ اما اینک مکانی بی دفاع در برابر بی نظمی ها و آلودگی ها شده و در حسرت روزهای اوج یک محل تعلیم و آموزشی، در تاریکی و فراموش شدگی مانده است.

مدرسه فولادی آخرین محل متروکه و مخروبه شهر قزوین نیست، درگوشه و کنار شهر از این فضاها وجود دارد؛ مانند مدرسه متروکه انوشیروان که در محلی نزدیک به همین منطقه با وضعیت اسف بار مشابه قرار گرفته که می تواند در شرایطی که از نبود و کمبود امکانات و فضاهای آموزشی و فرهنگی در تنگنا هستیم با بهره وری مناسب در اختیار فرهنگ، هنر و آموزش استان قرار گیرد.