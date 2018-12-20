شنونده «صبا چی میگه» باشید

به گزارش خبرنگار مهر، «صبا چی میگه» عنوان برنامه ای تولیدی و صبحگاهی شبکه رادیویی صبا است که از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۷ تا ۸ صبح پخش می شود. عباس پیری تهیه کننده رادیو درباره محتوای و آیتم های این برنامه گفت: «صبا چی میگه» از آیتم هایی با مضمون اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی و ورزشی تشکیل شده و قرار است با ریتمی تند و نشاط بخش در قالبی طنز به شنوندگان رادیو صبا اطلاع رسانی کند.

وی توضیح داد: مخاطبان می توانند از راه‌های ارتباطی برنامه از قبیل سامانه پیامکی، مسائل و معضلات خود را بیان کنند. این برنامه می کوشد تا راهگشای مشکلات و دغدغه های آنها باشد و راهکارهای مناسب به همراه پیشنهادهایی کارآمد را ارائه کند.

پیری افزود: اجرای برنامه «صبا چی میگه» را الهه پرسون بر عهده دارد و امیر زنده دلان، پیمان قریب پناه و حامد کریمی نویسندگان برنامه هستند. نازنین مهیمنی، شیرین سپهراد و ارسلان جولایی هم به عنوان بازیگر مخاطبان را همراهی می کنند. آیتم سازان برنامه نیز مهدی میرزازاده و امیرحسن محمدپور هستند.

«صبا چی میگه» از اول دی روی موج اف ام ردیف ۱۰۵,۵ مگاهرتز از رادیو صبا قابل دریافت است.