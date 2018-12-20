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۲۹ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۲۵

اعضای بدن نوجوان مرگ مغزی مشهدی به۴ بیمار اهدا شد

اعضای بدن نوجوان مرگ مغزی مشهدی به۴ بیمار اهدا شد

مشهد-اعضای بدن بیمار مرگ مغزی نوجوان مشهدی به ۴ بیمار نیازمند عضو اهدا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ظهر پنجشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: عمل اهدا عضو محمد صلاحی ۱۶ ساله پس از انجام مراحل تایید مرگ مغزی و رضایت خانواده وی در بیمارستان منتصریه مشهد انجام شد.

دکتر ابراهیم خالقی افزود: کلیه های زنده یاد  محمد صلاحی به پسر نوجوان ۱۶ ساله  و آقای ۲۸ ساله ساکن مشهد  که سال ها از نارسایی کلیه رنج می بردند و با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان اهدا و پیوند شد.

وی گفت: کبد این مرحوم نیز در بیمارستان منتصریه به آقای ۵۹ ساله  ساکن مشهد  به صورت رایگان اهدا و پیوند شد و به  بیمار زندگی دوباره بخشید. همچنین  قسمتی از پوست وی نیز  به بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) جهت پیوند ارسال شد.

کد مطلب 4490661

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