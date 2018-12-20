اعضای بدن نوجوان مرگ مغزی مشهدی به۴ بیمار اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ظهر پنجشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: عمل اهدا عضو محمد صلاحی ۱۶ ساله پس از انجام مراحل تایید مرگ مغزی و رضایت خانواده وی در بیمارستان منتصریه مشهد انجام شد.

دکتر ابراهیم خالقی افزود: کلیه های زنده یاد محمد صلاحی به پسر نوجوان ۱۶ ساله و آقای ۲۸ ساله ساکن مشهد که سال ها از نارسایی کلیه رنج می بردند و با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان اهدا و پیوند شد.

وی گفت: کبد این مرحوم نیز در بیمارستان منتصریه به آقای ۵۹ ساله ساکن مشهد به صورت رایگان اهدا و پیوند شد و به بیمار زندگی دوباره بخشید. همچنین قسمتی از پوست وی نیز به بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) جهت پیوند ارسال شد.