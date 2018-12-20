برخورد با رانندگان متخلف در پیشوا

به گزارش خبرنگار مهر، حکمت امیری ظهر پنج شنبه در دیدار با دست اندرکاران بخش حمل و نقل شهری پیشوا گفت:وجود سازمانی پویا در حمل و نقل شهری تاثیر بسزایی در توسعه اقتصادی شهری دارد.

وی افزود: رضایتمندی شهروندان از سازمان حمل ونقل جزو اولویت های مجموعه مدیریتی شهر پیشوا است.

شهردار پیشوا اضافه کرد: برای رفع مشکلات حوزه حمل ونقل عمومی و شهری از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.

امیری گفت: در تلاشیم سخت افزار ترافیکی شهر از جمله تابلوهای شهری، سرعت گیر ها، علایم ترافیکی را مطابق استاندارد های امروزی هماهنگ کنیم.

وی گفت: در برخورد با رانندگان متخلف در راستای افزایش امنیت اجتماعی شهروندان با هیچ فردی رو در بایستی نداریم و در این خصوص با عوامل انتظامی و قضایی هماهنگ های لازم به عمل می آید.