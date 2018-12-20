یلدا به معنی تولد دوباره خورشید است

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر حمیدی صبح پنجشنبه در نشست هفته پژوهش در دانشگاه پیام نور بوشهر اظهار داشت: پژوهش سبب تقویت دیدگاه و اندیشه انسان می شود. پژوهش و تحقیق سبب خواهد شد که انسان هرچیزی را کورکورانه وناآگاهانه قبول نکند.

وی با اشاره به تاریخ بوشهر گفت: این سرزمین محل سکونت اقوام ایلامی بوده است و منطقه ای که ایلامی‌ها سکونت داشتند منطقه‌ای بوده است بین امام زاده و سبزآباد فعلی.

اسن استاد دانشگاه افزود: از نام های دیگر بوشهر لیان به معنی خورشید تابان بوده است و در زمان اردشیر اول به بوخت اردشیر تغییر نام پیدا کرده است و بوشهر از بوخت اردشیر گرفته شده است.

حمیدی افزود: سامانیان علاقه وافری به بوشهر داشتند و آثار تمدنی زیادی ازآنان دراین منطقه باقی مانده است اما سلسه های بعد از اسلام توجهی به این منطقه نداشتند تا زمان دیلمیان که عضدالدوله دیلمی در سیراف فیل خانه را ساخت و در نای بند دست به ایجاد بندر زد. رونق بوشهر از بعد از صفویه بود و بعد از صفویه نادرشاه آمد و با توجه به علاقه ای که به دریانوردی داشت در بوشهر کارگاه کشتی سازی برپا کرد که بعد از مرگ او متوقف شد.

وی دربخش دیگری از سخنان خود با توجه به مناسبت شب یلدا گفت: ایرانیان شب اول دی ماه را بخاطر طولانی‌ترین شب سال نحس می‌دانستند و سعی می‌کردند با برپایی جشن و دور هم نشستن نحوست آن را از بین ببرند.

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی گفت: یلدا به معنی تولد است زیرا روز اول دی ماه خورشید یک دقیقه بیشتر درآسمان می ماند و این به معنای تولد دوباره خورشید بوده است. جشن سده هم در ادامه همین جشن یلدا بوده است زیرا جشن چهل روزگی خورشید بوده و در دهم بهمن ماه برگزار می شده است.